Tuyển Kỹ sư thiết kế CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thiết kế cơ cấu, cấu trúc bên trong và bên ngoài của tủ lạnh.
- Sử dụng các công cụ thiết kế 3D (NX) và 2D CAD.
- Tạo bản thiết kế cấu trúc của tủ lạnh mới dựa trên bản vẽ cơ bản và các bản vẽ bộ phận của tủ lạnh.
- Thiết kế và tạo bản vẽ chi tiết cho các bộ phận của tủ lạnh như khay, kệ, bản lề, và các thành phần khác.
- Hợp tác với các nhóm chức năng để tạo nguyên mẫu và kiểm tra tính khả thi của thiết kế.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc với 3D-CAD, NX
- Sử dụng được NX, SolidEdge, CATIA.
- Có kinh nghiệm thiết kế cơ cấu cơ khí tại các công ty sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực ô tô là điểm cộng
- Có kinh nghiệm thiết kế linh kiện nhựa là điểm cộng
QUYỀN LỢI:
- (Gross): 10 - 15Tr VND
- Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm: 14 - 15Tr VND (Gross).
- Ứng viên không có kinh nghiệm tương đương 2 năm: 10 - 12Tr VND (Gross).
- Thử việc mức lương: 10 - 12Tr
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
