Tuyển Kỹ sư thiết kế CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Kỹ sư thiết kế

- Thiết kế cơ cấu, cấu trúc bên trong và bên ngoài của tủ lạnh.

- Sử dụng các công cụ thiết kế 3D (NX) và 2D CAD.

- Tạo bản thiết kế cấu trúc của tủ lạnh mới dựa trên bản vẽ cơ bản và các bản vẽ bộ phận của tủ lạnh.

- Thiết kế và tạo bản vẽ chi tiết cho các bộ phận của tủ lạnh như khay, kệ, bản lề, và các thành phần khác.

- Hợp tác với các nhóm chức năng để tạo nguyên mẫu và kiểm tra tính khả thi của thiết kế.

Yêu Cầu Công Việc

- Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc với 3D-CAD, NX

- Sử dụng được NX, SolidEdge, CATIA.

- Có kinh nghiệm thiết kế cơ cấu cơ khí tại các công ty sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực ô tô là điểm cộng

- Có kinh nghiệm thiết kế linh kiện nhựa là điểm cộng

QUYỀN LỢI:

- (Gross): 10 - 15Tr VND

- Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm: 14 - 15Tr VND (Gross).

- Ứng viên không có kinh nghiệm tương đương 2 năm: 10 - 12Tr VND (Gross).

- Thử việc mức lương: 10 - 12Tr

QUYỀN LỢI (tiếp):

Cách Thức Ứng Tuyển:

