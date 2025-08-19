Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 8 Tòa VXT, số 473 đường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Công ty hoạt động trong các lĩnh vực:
Thiết kế tường chắn đất có cốt, gia cố mái đào
Thiết kế cảnh quan sân vườn, hàng rào, cầu thang
Thiết kế đê điều, kè
Các biện pháp bảo trì công trình cầu
Nội dung công việc cụ thể:
Kiểm toán, tính toán khả năng chịu lực
Vẽ bản vẽ thiết kế
Tính toán khối lượng vật liệu.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành xây dựng. giao thông, thủy lợi
Có kiến thức và kinh nghiệm về thiết kế đường
Đối với sinh viên mới tốt nghiệp sẽ được đào tạo
Biết tiếng Nhật là một lợi thế
Thành thạo AutoCad, Excel, các phần mềm tính toán kết cấu sẽ được đào tạo.
Tại CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Gross 10-16 triệu/tháng ( bao gồm trợ cấp ăn trưa , xăng xe ...)
Thưởng cuối năm, tiền làm thêm, bảo hiểm đóng 100% lương
Một năm xét tăng lương 2 lần.
Được làm việc trong môi trường thân thiện, được đào tạo tiếng Nhật, có cơ hội được đào tạo tại Nhật Bản
1 tháng làm việc 2 thứ 7, nghỉ CN.
Chế độ khác: Du lịch công ty, tiệc cuối năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
