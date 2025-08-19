Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8 Tòa VXT, số 473 đường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Công ty hoạt động trong các lĩnh vực:

Thiết kế tường chắn đất có cốt, gia cố mái đào

Thiết kế cảnh quan sân vườn, hàng rào, cầu thang

Thiết kế đê điều, kè

Các biện pháp bảo trì công trình cầu

Nội dung công việc cụ thể:

Kiểm toán, tính toán khả năng chịu lực

Vẽ bản vẽ thiết kế

Tính toán khối lượng vật liệu.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành xây dựng. giao thông, thủy lợi

Có kiến thức và kinh nghiệm về thiết kế đường

Đối với sinh viên mới tốt nghiệp sẽ được đào tạo

Biết tiếng Nhật là một lợi thế

Thành thạo AutoCad, Excel, các phần mềm tính toán kết cấu sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Gross 10-16 triệu/tháng ( bao gồm trợ cấp ăn trưa , xăng xe ...)

Thưởng cuối năm, tiền làm thêm, bảo hiểm đóng 100% lương

Một năm xét tăng lương 2 lần.

Được làm việc trong môi trường thân thiện, được đào tạo tiếng Nhật, có cơ hội được đào tạo tại Nhật Bản

1 tháng làm việc 2 thứ 7, nghỉ CN.

Chế độ khác: Du lịch công ty, tiệc cuối năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin