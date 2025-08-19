Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Building Information Modeling làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sử dụng phần mềm BIM: Revit, Navisworks,..

- Sử dụng công cụ BIM để tạo ra các Model, kiểm tra lỗi trong bản vẽ thiết kế, thiết kế bản vẽ, bóc tách khối lượng,... của các dự án kiến trúc, kết cấu, công trình xây dựng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đối với ứng viên đã có kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm làm việc với các dự án BIM: Có thể ứng tuyển ngay.

Điều kiện thiết yếu:

- Ứng viên tốt nghiệp đại học

- Ứng viên sắp tốt nghiệp đại học (đã hoàn tất quá trình học, chuẩn bị tốt nghiệp)

- Điều kiện Cơ bản:

Ứng viên có chuyên môn trong các lĩnh vực kiến trúc, kết cấu, công trình xây dựng, thi công (Đợt tuyển dụng này không tuyển ứng viên chuyên ngành MEP).

Có thể sử dụng AutoCad căn bản

Có ý chí cầu tiến, siêng năng và có trách nhiệm trong công việc.

Giao tiếp tốt, trôi chảy.

Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

- Điều kiện ưu tiên:

Ứng viên biết sử dụng phần mềm BIM: Revit, ArchiCAD, Tekla,...

Ứng viên có kinh nghiệm thiết kế các dự án kiến trúc và đã từng làm việc với bản vẽ (Đọc hiểu bản vẽ)

Tại Công Ty TNHH Building Information Modeling Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:

- Ứng viên mới: Từ 9,000,000 VND trở lên.

- Ứng viên có kinh nghiệm: Thỏa thuận khi phỏng vấn tùy theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

- Mức lương cạnh tranh theo năng lực, chế độ tăng lương và thăng tiến rõ ràng, cụ thể.

Quyền Lợi:

- Được đào tạo về các kiến thức kỹ thuật và phần mềm (đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm).

- Có cơ hội phát triển năng lực của bản thân khi làm trong môi trường chuyên nghiệp.

- Qua 2 tháng thử việc, khi trở thành nhân viên chính thức thì trong vòng 3 tháng làm việc tiếp theo sẽ được thưởng thêm 500.000VND/ tháng.

- Chế độ bảo hiểm theo quy định Pháp luật.

- Trợ cấp tăng ca theo quy định Pháp luật.

- 12 ngày nghỉ phép/ 1 năm.

- Thêm 1 ngày nghỉ phép năm nếu làm việc liên tục 2 năm.

- Hỗ trợ thưởng Tết.

- Tiêm vacxin cúm 1 năm 1 lần.

- Thưởng nhân viên ưu tú, nhân viên xuất sắc hằng tháng.

- Party công ty 1 tháng 1 lần, gọi đồ uống ngoài mỗi tuần.

- Thời gian làm việc: 8h – 17h (Thứ 2 – Thứ 7).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Building Information Modeling

