Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Song Anh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 800 - 11 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Song Anh
- Hải Phòng: Hải Phòng, Hai Phong, Vietnam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 800 - 11 USD
- Tính toán, thiết kế hệ thống điện động lực cho toà nhà và nhà xưởng công nghiệp (dưới 22Kv).
- Thiết kế, tính toán, hệ thống điện nhẹ cho toà nhà và nhà xưởng công nghiệp (báo cháy, LAN-TEL...).
- Làm bản vẽ thiết kế, thi công và bản vẽ kết hợp (combine) các hệ thống.
- Bóc tách khối lượng thiết bị, vật tư để báo thầu.
- Lập yêu cầu để nhà sản xuất chế tạo tủ điện động lực, tủ điều khiển.
- Lập tiến độ thi công.
Quyền lợi
- Mức lương: Thoả thuận: Từ 12 - 25 Triệu(Không giới hạn tuỳ theo năng lực).
- Đóng BHXH theo quy định.
- Lương tháng thứ 13, hiếu hỉ, nghỉ mát….
- Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và phát triển bản thân.
- Làm việc tại Hải Phòng
* Có chỗ ở cho các ứng viên ở xa
