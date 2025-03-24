Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Song Anh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 800 - 11 USD

Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Song Anh
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Song Anh

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Song Anh

Mức lương
800 - 11 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Hải Phòng, Hai Phong, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 800 - 11 USD

- Tính toán, thiết kế hệ thống điện động lực cho toà nhà và nhà xưởng công nghiệp (dưới 22Kv).
- Thiết kế, tính toán, hệ thống điện nhẹ cho toà nhà và nhà xưởng công nghiệp (báo cháy, LAN-TEL...).
- Làm bản vẽ thiết kế, thi công và bản vẽ kết hợp (combine) các hệ thống.
- Bóc tách khối lượng thiết bị, vật tư để báo thầu.
- Lập yêu cầu để nhà sản xuất chế tạo tủ điện động lực, tủ điều khiển.
- Lập tiến độ thi công.
Quyền lợi
- Mức lương: Thoả thuận: Từ 12 - 25 Triệu(Không giới hạn tuỳ theo năng lực).
- Đóng BHXH theo quy định.
- Lương tháng thứ 13, hiếu hỉ, nghỉ mát….
- Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và phát triển bản thân.
- Làm việc tại Hải Phòng
* Có chỗ ở cho các ứng viên ở xa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Song Anh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1199B, Thôn Do Nha, Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

