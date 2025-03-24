Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Song Anh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 800 - 11 USD

- Tính toán, thiết kế hệ thống điện động lực cho toà nhà và nhà xưởng công nghiệp (dưới 22Kv).

- Thiết kế, tính toán, hệ thống điện nhẹ cho toà nhà và nhà xưởng công nghiệp (báo cháy, LAN-TEL...).

- Làm bản vẽ thiết kế, thi công và bản vẽ kết hợp (combine) các hệ thống.

- Bóc tách khối lượng thiết bị, vật tư để báo thầu.

- Lập yêu cầu để nhà sản xuất chế tạo tủ điện động lực, tủ điều khiển.

- Lập tiến độ thi công.

Quyền lợi

- Mức lương: Thoả thuận: Từ 12 - 25 Triệu(Không giới hạn tuỳ theo năng lực).

- Đóng BHXH theo quy định.

- Lương tháng thứ 13, hiếu hỉ, nghỉ mát….

- Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và phát triển bản thân.

- Làm việc tại Hải Phòng

* Có chỗ ở cho các ứng viên ở xa