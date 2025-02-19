Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 20 Triệu

Mức lương 20 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà xưởng tiêu chuẩn D, Lô Va.04b, Đường 17&24, Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế

• Thiết kế, lập bản vẽ cho các thiết bị, máy móc sử dụng trong lĩnh vực tự động hóa nhà máy.

• Xuất bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp.

• Tính toán, lựa chọn các thiết bị cơ điện.

• Lập danh sách vật liệu (BOM).

• Chỉnh sửa bảng vẽ kỹ thuật.

• Lập dự toán dự án.

• Thực hiện các công việc khác về chuyên môn nếu có yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí, cơ điện

• Có kinh nghiệm thiết kế máy tự động: từ 2 năm trở lên

• Sử dụng thành thạo Solidworks / Office

• Biết tính toán, lựa chọn thiết bị cơ điện

• Hoan nghênh ứng viên biết mô phỏng chuyển động máy bằng phần mềm Solidworks

• Hoan nghênh ứng viên có kiến thức về dung sai, vật liệu, các phương pháp gia công cơ khí, phương pháp xử lý nhiệt, xử lý bề mặt.

• Ứng viên có khả năng đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

