Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mức lương
20 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Nhà xưởng tiêu chuẩn D, Lô Va.04b, Đường 17&24, Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 20 - 20 Triệu
• Thiết kế, lập bản vẽ cho các thiết bị, máy móc sử dụng trong lĩnh vực tự động hóa nhà máy.
• Xuất bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp.
• Tính toán, lựa chọn các thiết bị cơ điện.
• Lập danh sách vật liệu (BOM).
• Chỉnh sửa bảng vẽ kỹ thuật.
• Lập dự toán dự án.
• Thực hiện các công việc khác về chuyên môn nếu có yêu cầu.
Với Mức Lương 20 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí, cơ điện
• Có kinh nghiệm thiết kế máy tự động: từ 2 năm trở lên
• Sử dụng thành thạo Solidworks / Office
• Biết tính toán, lựa chọn thiết bị cơ điện
• Hoan nghênh ứng viên biết mô phỏng chuyển động máy bằng phần mềm Solidworks
• Hoan nghênh ứng viên có kiến thức về dung sai, vật liệu, các phương pháp gia công cơ khí, phương pháp xử lý nhiệt, xử lý bề mặt.
• Ứng viên có khả năng đi công tác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
