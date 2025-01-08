Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi trường Á Đông (Asiatech) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu

Mức lương 14 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 165 Đào Duy Anh, P9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 14 - 25 Triệu

Khảo sát Dự án. Thực hiện công tác thiết kế - đấu thầu, quản lý, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thiết kế về xây dựng đúng và phù hợp với yêu cầu của hồ sơ đấu thầu và yêu cầu thực tế của Dự án;

hiện công tác thiết kế - đấu thầu

Thực hiện, quản lý, kiểm tra bốc khối lượng, lập dự toán;

Lựa chọn và đề xuất vật tư đúng yêu cầu thuật;

Quản lý và theo dõi tiến độ thiết kế.

Triển khai bản vẽ thi công

Phối hợp với Ban QLDA xử lý các vấn đề về kỹ thuật phát sinh trong quá trình thiết kế, thi công xây dựng.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của TP Xây dựng, BQLDA và BTGĐ

Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp, hoặc kỹ thuật xây dựng

Kinh nghiệm: ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương.

Vi tính: Thành thạo Office, Autocad, dự toán.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế và quản lý thi công các công trình về xử lý nước thải. Có tư duy kiến trúc là một lợi thế.

Tiếng Anh: đọc hiểu chuyên ngành.

Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hành nghề Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật/ Cấp thoát nước.

Tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi trường Á Đông (Asiatech) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động.

Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm rủi ro 24/24

Chế độ du lịch thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi trường Á Đông (Asiatech)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin