Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát công trình, lập phương án kỹ thuật, thiết kế, dự toán.

- Triển khai hồ sơ thiết kế thi công.

- Dự trù vật tư, thiết bị cho công trình.

- Làm rõ hồ sơ thiết kế nếu cần, hỗ trợ, phối hợp với các phòng ban để triển khai thi công được thuận tiện.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, nghiên cứu cải tiến công nghệ hiện hữu.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: ứng viên có kinh nghiệm thiết kế hệ thống xử lý nước thải, nước cấp quy mô lớn.

- Bằng cấp: Đại học trở lên

- Ngành: Kỹ thuật môi trường.

- Am hiểu về công nghệ xử lý nước cấp, nước thải.

- Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành (phần mềm Autocad, Revit).

- Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt, trung thực, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ECO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng theo năng lực, kinh nghiệm của các ứng viên.

- Thưởng theo chế độ, chính sách của Công ty.

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... theo Luật Lao động hiện hành khi ký HĐLĐ chính thức.

- Có chế độ phụ cấp khi đi công tác.

- Phúc lợi khác của Công ty.

- Làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin