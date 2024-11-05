Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần Giang Nam Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bến Lức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đọc và chuyển các bản vẽ từ 2D sang mô hình 3D (và ngược lại) chuyên ngành tàu biển.

- Kiểm tra, bóc tách vật tư từ mô hình 3D hoặc 2D.

- Thực hiện công tác chuẩn bị thi công, triển khai thi công phần vỏ tàu khi nhận được kế hoạch từ TP.QLT

- Khảo sát, giám sát, nghiệm thu, quyết toán quá trình thi công vỏ tàu.

- Theo dõi, kiểm soát vật tư theo hạng mục thi công.

- Nắm được các tiêu chuẩn hàn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Giang Nam Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6 (7h30 – 17h); Thứ 7 (7h30 – 11h30)

- Đóng BHXH, nghỉ phép năm và các chế độ theo luật đầy đủ

- Môi trường làm việc năng động, được đào tạo trong quá trình làm việc

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: thăm hỏi, sinh nhật, lễ tết, bảo hiểm sức khỏe...

- Lương tháng 13,14 có thể thêm tháng 15 nếu hoạt động của công ty tốt trong năm

- Thưởng lễ lớn, du lịch, hiếu, hỉ theo thỏa ước lao động tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Giang Nam Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.