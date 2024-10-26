Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 800 USD

Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 800 USD

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI

Mức lương
700 - 800 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 65, Đường số 7, Khu phố 5, Phường An Phú, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 700 - 800 USD

Khảo sát công trình; Thiết kế hệ thống MEP cho các công trình ( là các văn phòng); Bóc tách khối lượng vật tư thiết bị & lập hồ sơ dự toán; Kiểm soát khối lượng, chủng loại vật tư MEP cho dự án; Triển khai hồ sơ xin phép hồ sơ thi công để thực hiện dự án; Phối hợp với bộ phận thi công để triển khai thi công,giám sát và xử lý các phát sinh trong phạm vi cho phép để đảm bảo đúng tiến độ dự án; Thực hiện hướng dẫn vận hành hồ sơ hoàn công; Phối hợp với BP Thi Công kiểm tra xác nhận khối lượng thanh toán cho đội thi công; Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nhà thầu M&E để cùng xử lý kịp thời, hiệu quả. Các công việc khác được yêu cầu từ QLTT/TBP
Khảo sát công trình;
Thiết kế hệ thống MEP cho các công trình ( là các văn phòng);
Bóc tách khối lượng vật tư thiết bị & lập hồ sơ dự toán;
Kiểm soát khối lượng, chủng loại vật tư MEP cho dự án;
Triển khai hồ sơ xin phép hồ sơ thi công để thực hiện dự án;
Phối hợp với bộ phận thi công để triển khai thi công,giám sát và xử lý các phát sinh trong phạm vi cho phép để đảm bảo đúng tiến độ dự án;
Thực hiện hướng dẫn vận hành hồ sơ hoàn công;
Phối hợp với BP Thi Công kiểm tra xác nhận khối lượng thanh toán cho đội thi công;
Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nhà thầu M&E để cùng xử lý kịp thời, hiệu quả.
Các công việc khác được yêu cầu từ QLTT/TBP

Với Mức Lương 700 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Cao Đẳng, ĐH chuyên ngành cơ khí, điện CN, điện lạnh Tối thiếu từ 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực thiết kế & thi công nội thất (ưu tiên dự án văn phòng) Hiểu biết về vật tư, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống điện, hệ thống PCCC, hệ thống máy chủ, hệ thống CNTT (Ưu tiên am hiểu hệ thống điện nhẹ) Có kiến thức về vật tư M&E, kiến thức về quy trình, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hệ thống Có kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng thành thạo Autocad, MS Project và các phần mềm hỗ trợ công việc khác; Giao tiếp/tương tác tốt với các bộ phận trong nội bộ công ty; Trung thực, chịu được áp lực tiến độ dự án; Tiếng Anh chuyên ngành cho công việc; Giao tiếp tốt với khách hàng.
Tốt nghiệp các trường Cao Đẳng, ĐH chuyên ngành cơ khí, điện CN, điện lạnh
Tối thiếu từ 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực thiết kế & thi công nội thất (ưu tiên dự án văn phòng)
Hiểu biết về vật tư, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống điện, hệ thống PCCC, hệ thống máy chủ, hệ thống CNTT (Ưu tiên am hiểu hệ thống điện nhẹ)
Có kiến thức về vật tư M&E, kiến thức về quy trình, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hệ thống
Có kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng thành thạo Autocad, MS Project và các phần mềm hỗ trợ công việc khác;
Giao tiếp/tương tác tốt với các bộ phận trong nội bộ công ty;
Trung thực, chịu được áp lực tiến độ dự án;
Tiếng Anh chuyên ngành cho công việc;
Giao tiếp tốt với khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương + Thưởng năm theo hiệu quả công việc. Công ty cung cấp máy tính xách tay và tất cả các phương tiện hỗ trợ công việc, khóa đào tạo khi có nhu cầu. Chính sách quà, thưởng các dịp lễ tết trong năm. Du lịch/ Teambuilding, Company trip. Chính sách Lao động đầy đủ: BHXH, phép năm, nghỉ lễ hàng năm.
Thu nhập = Lương + Thưởng năm theo hiệu quả công việc.
Công ty cung cấp máy tính xách tay và tất cả các phương tiện hỗ trợ công việc, khóa đào tạo khi có nhu cầu.
Chính sách quà, thưởng các dịp lễ tết trong năm.
Du lịch/ Teambuilding, Company trip.
Chính sách Lao động đầy đủ: BHXH, phép năm, nghỉ lễ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12th Floor, Daeha Building, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh Dist, Ha Noi Viet Nam

