Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 03D, Đường N2, Khu dân cư The Seasons, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Thuận An, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện thiết kế cho các dự án về kho bãi (logistic) theo yêu cầu của công ty.

2. Sử dụng thành thạo phần mềm CAD để tạo bản vẽ kỹ thuật chi tiết.

3. Tham gia vào quá trình phát triển và cải tiến thiết kế sản phẩm.

4. Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo thiết kế đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng.

5. Am hiểu về robot AGV, bao gồm cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các ứng dụng trong công nghiệp lợi thế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ : 25 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kỹ thuật thiết kế

- Tiếng Anh/Tiếng Trung giao tiếp

- Nắm vững kiến thức phần mềm thiết kế CAD, AUTOCAD.

- Có kỹ năng thuyết trình và khả năng độc lập hoàn thành thiết kế dự án, kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên.

- Có thể đi công tác (Công ty sẽ hỗ trợ chi phí công tác, ăn ở, đi lại).

Tại Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương upto 1500USD.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế

