Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Anh linh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 234 ngô Tất Tố, P22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tham gia thực hiện báo cáo các phương án với khách hàng, trình bày và bảo vệ phương án, xử lý hiện trường đối với các dự án phụ trách cùng với Chủ nhiệm đồ án hoặc Trưởng bộ phận khi có yêu cầu. Tham gia thực hiện các bản vẽ cũng như triển khai công việc, bóc tách dự toán các hạng mục phụ trách theo yêu cầu. Lập hồ sơ thiết kế bàn giao cho khách hàng và các bộ phận liên quan ( thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế quy hoạch 1/500) các hạng mục (San nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc ...) Phối hợp với trưởng bộ phận và các bộ phận khác trong công ty để hoàn thành công việc được giao trong thời gian yêu cầu. Tuân thủ quy trình thiết kế của công ty và các quy định, tiêu chuẩn của công ty. Thực hiện các yêu cầu khác của Trưởng bộ phận và Ban giám đốc.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành cầu đường, hạ tầng kỹ thuật). Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 2 trở lên; Thành thạo phần mềm thiết kế chuyên dụng: Civil 3D, AutoCAD, MS Office, Epanet. Có kiến thức về quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thiết kế. Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế; Luôn cập nhật xu thể để đảm bảo thiết kế có tính sáng tạo, phù hợp. Trung thực, ham học hỏi, nhiệt tình, cẩn trọng và chủ động trong công việc

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Anh linh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: theo thoả thuận Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6. Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật. Được thưởng các dịp Lễ, Tết, khám sức khoẻ, du lịch theo chính sách Công ty Cơ hội tăng lương theo định kỳ hoặc theo hiệu quả công việc Môi trường làm việc thân thiện, tạo cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Anh linh

