Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 253 Hoàng Văn Thụ, tòa nhà TTC, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Lập kế hoạch triển khai hồ sơ bản vẽ thiết kế đáp ứng theo yêu cầu. Tính toán, lập hồ sơ thiết kế hệ thống thông gió, điều hoà không khí, hệ thống công nghệ; Phối hợp triển khai giữa các bộ môn kiến trúc, kết cấu, cơ điện, PC&CC Kiểm tra tính toán lại thiết kế, VE thiết kế, so sánh kỹ thuật phục vụ đấu thầu. Thống kê khối lượng vật tư phục vụ công tác dự toán trong quá trình thiết kế.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học – Chuyên ngành kỹ thuật nhiệt lạnh Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, MS Project); Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, Revit; Sử dụng thành thạo phần mềm tính toán chuyên ngành: Trace 700, heatload... Có kinh nghiệm trong thiết kế, giám sát thi công hệ thống thông gió, điều hoà không khí các hệ thống công nghệ cho các tòa nhà và công trình phức hợp; Nắm vững các quy định Pháp luật về xây lắp công trình, tiêu chuẩn quy định thiết kế thống thông gió, điều hoà không khí, hệ thống công nghệ, tạo áp hút khói theo tiêu chuẩn PC&CC Kỹ năng: Khảo sát dự án; Triển khai hồ sơ thiết kế; Đề xuất các phương án VE phù hợp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng nhân viên/phòng ban xuất sắc BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty và Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (PVI) Khám sức khỏe, du lịch, YEP hằng năm Tặng 1 GIỜ về sớm các ngày Lễ. Tham gia các khóa Đào tạo nội bộ và bên ngoài Tham gia CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO

