Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LIÊN THÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TÒA NHÀ BW 15, VÕ VĂN KIỆT, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Khảo sát và đánh giá hiện trạng công trình để lên phương án thiết kế hệ thống điện mặt trời và lưu trữ năng lượng.

Tư vấn và giải thích giải pháp điện mặt trời phù hợp với nhu cầu và điều kiện của khách hàng.

Thiết kế hệ thống điện mặt trời cho hộ gia đình, doanh nghiệp và nhà máy công nghiệp (Công ty sẽ đào tạo)

Lập báo giá và giải thích báo giá cho khách hàng, đảm bảo minh bạch dễ hiểu.

Giám sát tho công, lắp đặt hệ thống điện mặt trời đảm bảo đúng tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Kiểm tra, nghiệm thu và vạn hành thử nghiệm hệ thống trước khi bàn giao cho khách hàng.

Bảo trì, bảo dưỡng và khắc phục sự cố kỹ thuật sau khi lắp đặt.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật điện, Điện tử, Năng lượng tái tạo hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, lắp đặt hệ thống điện mặt trời.

Sử dụng các phần mềm thiết kế kỹ thuật: AutoCAD, Sketchup, PVSyst và các phần mềm có liên quan.

Hiểu biết về tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật trong lắp đặt điện mặt trời.

Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề điện hoặc chứng chỉ an toàn lao động

Có kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và lập dự toán.

Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Sẵn sàng đi công trình, công tác xa khi cần thiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LIÊN THÀNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc

Thưởng dự án, hiệu quả trong công việc.

Chế độ đãi ngộ đầy đủ: BHYT, BHXH, nghỉ phép, thưởng lễ, Tết, sinh nhật

Phụ cấp xăng xe, công tác.

Môi trường: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Đào tạo phát triển kỹ năng và cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cơ hội thăng tiến và phát triển lên các vị trí quản lý kỹ thuật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LIÊN THÀNH VIỆT NAM

