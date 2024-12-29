Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LIÊN THÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LIÊN THÀNH VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: TÒA NHÀ BW 15, VÕ VĂN KIỆT, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Khảo sát và đánh giá hiện trạng công trình để lên phương án thiết kế hệ thống điện mặt trời và lưu trữ năng lượng.
Tư vấn và giải thích giải pháp điện mặt trời phù hợp với nhu cầu và điều kiện của khách hàng.
Thiết kế hệ thống điện mặt trời cho hộ gia đình, doanh nghiệp và nhà máy công nghiệp (Công ty sẽ đào tạo)
Lập báo giá và giải thích báo giá cho khách hàng, đảm bảo minh bạch dễ hiểu.
Giám sát tho công, lắp đặt hệ thống điện mặt trời đảm bảo đúng tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật.
Kiểm tra, nghiệm thu và vạn hành thử nghiệm hệ thống trước khi bàn giao cho khách hàng.
Bảo trì, bảo dưỡng và khắc phục sự cố kỹ thuật sau khi lắp đặt.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, lắp đặt hệ thống điện mặt trời.
Sử dụng các phần mềm thiết kế kỹ thuật: AutoCAD, Sketchup, PVSyst và các phần mềm có liên quan.
Hiểu biết về tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật trong lắp đặt điện mặt trời.
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề điện hoặc chứng chỉ an toàn lao động
Có kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và lập dự toán.
Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Sẵn sàng đi công trình, công tác xa khi cần thiết.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LIÊN THÀNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng dự án, hiệu quả trong công việc.
Chế độ đãi ngộ đầy đủ: BHYT, BHXH, nghỉ phép, thưởng lễ, Tết, sinh nhật
Phụ cấp xăng xe, công tác.
Môi trường: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Đào tạo phát triển kỹ năng và cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cơ hội thăng tiến và phát triển lên các vị trí quản lý kỹ thuật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LIÊN THÀNH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
