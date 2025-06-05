Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TK SYSTEM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 40 - 45 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH TK SYSTEM
Mức lương
40 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 40 - 45 Triệu
-Khảo sát và lên bản vẽ giải pháp, ý tưởng cho hệ thống, máy tự động theo yêu cầu của khách hàng
-Lập các yêu cầu thiết kế, loại công nghệ và thông số trước khi lên giải pháp
-Lập phương án giải pháp , thiết kế 3D, tìm kiếm, lựa chọn các vật tư tiêu chuẩn phù hợp
-Xuất bản vẽ chế tạo (2D)
-Tính toán dự trù giá vốn (vật tư, nhân công) cho dự án
Với Mức Lương 40 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Thiết kế vẽ 3D /2D Jig và Máy tự động hóa, thành thạo AutoCAD, Solidworksm NX...
-Có trên 5 năm kinh nghiệm, nhanh nhẹn, chăm chỉ, có thể tăng ca và làm 2 ca khi cần thiết
-Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành Cơ khí / Tự động hoá
-Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với các doanh nghiệp Hàn Quốc
-Ưu tiên ứng viên có thể đi làm sớm
Tại CÔNG TY TNHH TK SYSTEM Thì Được Hưởng Những Gì
-Mức lương hấp dẫn ( thỏa thuận theo năng lực từ 40.000.000-45.000.000)
-Tham gia BHXH và tăng ca tính trên 85% tổng lương
-Thưởng Lễ Tết đầy đủ, theo quy định của Luật lao động
-Chế độ tốt, môi trường làm việc năng động, hòa đồng, nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TK SYSTEM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
