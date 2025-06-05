Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TK SYSTEM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 40 - 45 Triệu

Mức lương 40 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 40 - 45 Triệu

-Khảo sát và lên bản vẽ giải pháp, ý tưởng cho hệ thống, máy tự động theo yêu cầu của khách hàng

-Lập các yêu cầu thiết kế, loại công nghệ và thông số trước khi lên giải pháp

-Lập phương án giải pháp , thiết kế 3D, tìm kiếm, lựa chọn các vật tư tiêu chuẩn phù hợp

-Xuất bản vẽ chế tạo (2D)

-Tính toán dự trù giá vốn (vật tư, nhân công) cho dự án

Với Mức Lương 40 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Thiết kế vẽ 3D /2D Jig và Máy tự động hóa, thành thạo AutoCAD, Solidworksm NX...

-Có trên 5 năm kinh nghiệm, nhanh nhẹn, chăm chỉ, có thể tăng ca và làm 2 ca khi cần thiết

-Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành Cơ khí / Tự động hoá

-Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với các doanh nghiệp Hàn Quốc

-Ưu tiên ứng viên có thể đi làm sớm

Tại CÔNG TY TNHH TK SYSTEM Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương hấp dẫn ( thỏa thuận theo năng lực từ 40.000.000-45.000.000)

-Tham gia BHXH và tăng ca tính trên 85% tổng lương

-Thưởng Lễ Tết đầy đủ, theo quy định của Luật lao động

-Chế độ tốt, môi trường làm việc năng động, hòa đồng, nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TK SYSTEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.