Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SƠN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế các dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, công trình giao thông.

- Khảo sát hiện trạng dự án.

- Triển khai các công việc theo sự chỉ đạo của trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

- Tốt nghiệp chuyên ngành giao thông, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật biết sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên ngành như: ADS, Autocad, Nova, Civil 3D.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

- Đi làm từ thứ 2 đến thứ 6, 1 tháng làm 2 ngày thứ 7.

- Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật….

- Được hưởng tháng lương thứ 13.

- Thưởng tiến độ dự án.

- Công ty đóng bảo hiểm 100% cho cán bộ công nhân viên.

- Công ty bao ăn trưa….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin