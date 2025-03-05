Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SƠN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SƠN
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Kỹ sư thiết kế

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh

- Thiết kế các dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, công trình giao thông.
- Khảo sát hiện trạng dự án.
- Triển khai các công việc theo sự chỉ đạo của trưởng phòng.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
- Tốt nghiệp chuyên ngành giao thông, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật biết sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên ngành như: ADS, Autocad, Nova, Civil 3D.

- Đi làm từ thứ 2 đến thứ 6, 1 tháng làm 2 ngày thứ 7.
- Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật….
- Được hưởng tháng lương thứ 13.
- Thưởng tiến độ dự án.
- Công ty đóng bảo hiểm 100% cho cán bộ công nhân viên.
- Công ty bao ăn trưa….

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, ngõ Bách Hóa, phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

