Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SƠN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SƠN
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thiết kế các dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, công trình giao thông.
- Khảo sát hiện trạng dự án.
- Triển khai các công việc theo sự chỉ đạo của trưởng phòng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
- Tốt nghiệp chuyên ngành giao thông, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật biết sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên ngành như: ADS, Autocad, Nova, Civil 3D.
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
- Tốt nghiệp chuyên ngành giao thông, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật biết sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên ngành như: ADS, Autocad, Nova, Civil 3D.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì
- Đi làm từ thứ 2 đến thứ 6, 1 tháng làm 2 ngày thứ 7.
- Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật….
- Được hưởng tháng lương thứ 13.
- Thưởng tiến độ dự án.
- Công ty đóng bảo hiểm 100% cho cán bộ công nhân viên.
- Công ty bao ăn trưa….
- Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật….
- Được hưởng tháng lương thứ 13.
- Thưởng tiến độ dự án.
- Công ty đóng bảo hiểm 100% cho cán bộ công nhân viên.
- Công ty bao ăn trưa….
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SƠN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI