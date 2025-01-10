Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Các công trình xây dựng, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Quản lý giám sát thi công công trình Xây dựng dân dụng tại Bắc giang bao gồm các hạng mục Kết cấu, Hoàn thiện.
2. Lập kế hoạch thi công công trình, bóc tách khối lượng và thực hiện thi công.
3. Triển khai thực hiện thi công, giám sát, theo dõi tiến độ công trình.
4. Lập báo cáo cập nhật khối lượng thi công thực tế tại công trình .
5. Theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ của các nhà thầu về tiến độ thi công công trình.
6. Xử lý những vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thi công tại công trình .
7. Theo dõi kiểm tra kiểm soát khối lượng nghiệm thu các tổ đội, thầu phụ.
8. Theo dõi khối lượng vật tư cung cấp tới công trình.
9. Tham gia kiểm tra / nghiệm thu công việc xây dựng với các bên liên quan.
10. Cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu
1. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Chuyên ngành có liên quan đến dân dụng và công nghiệp

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hội sở chính: Tầng 2, tòa nhà Xphomes Star, Khu đô thị mới Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

