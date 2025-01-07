Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô J5, KCN Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế gia công những hàng mẫu mới đưa ra giá thành rẻ nhất

Kiểm tra bản vẽ, đưa ra ý tưởng gia công (chọn máy,các dụng cụ gia công tối ưu giảm giá thành)

Đưa ra tiêu chuẩn gia công ,tiêu chuẩn chất lượng, Các vị trí gia công và seup máy

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trình độ từ cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế cơ khí chế tạo , tự động hóa....,

Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu 3 năm( thiết kế jig, đồ gá,...)

Có trách nhiệm với công việc được giao, chịu được áp lực công việc

Biết sử dụng phần mềm NX/ AutoCad/ Cam,...

Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì

Lương THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC

Làm việc từ T2 đến T7 nghỉ CN

Đánh giá tăng lương 1 năm 1 lần

Nghỉ phép 12 ngày trong năm và các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước

Đóng bảo hiểm ngay thời gian thử việc

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto

