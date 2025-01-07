Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty TNHH Seojin Auto
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô J5, KCN Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế gia công những hàng mẫu mới đưa ra giá thành rẻ nhất
Kiểm tra bản vẽ, đưa ra ý tưởng gia công (chọn máy,các dụng cụ gia công tối ưu giảm giá thành)
Đưa ra tiêu chuẩn gia công ,tiêu chuẩn chất lượng, Các vị trí gia công và seup máy
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trình độ từ cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế cơ khí chế tạo , tự động hóa....,
Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu 3 năm( thiết kế jig, đồ gá,...)
Có trách nhiệm với công việc được giao, chịu được áp lực công việc
Biết sử dụng phần mềm NX/ AutoCad/ Cam,...
Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì
Lương THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC
Làm việc từ T2 đến T7 nghỉ CN
Đánh giá tăng lương 1 năm 1 lần
Nghỉ phép 12 ngày trong năm và các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước
Đóng bảo hiểm ngay thời gian thử việc
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto
