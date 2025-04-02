Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Khu công nghiệp Đại Đồng

- Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế và phát triển sản phẩm mới ngành đồng hồ nước.
- Phân tích và cải tiến các sản phẩm hiện có.
- Xây dựng bản vẽ kỹ thuật 2D và 3D.
- Thực hiện phân tích kỹ thuật và mô phỏng.
- Thiết kế gá tự động, máy chuyên dùng hỗ trợ để nâng cao năng suất sản xuất.
- Làm việc với các bộ phận sản xuất, chất lượng và cung ứng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, Cơ điện tử, Cơ khí động lực…Ưu tiên hồ sơ tốt nghiệp các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Công Nghệ, Đại học Công Nghiệp….
- Có khả năng thiết kế 3D (Solidwork, NX….) và triển khai thiết kế bản vẽ 2D (Autocad).
- Hiểu biết cơ bản về các công nghệ gia công CNC, ép nhựa, đúc.
- Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia các dự án, sản phẩm ngành nước, chất lỏng;
- Chủ động, nhiệt tình, có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, Kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà máy sản xuất: Khu công nghiệp Đại Đồng- Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

