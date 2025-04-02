Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế và phát triển sản phẩm mới ngành đồng hồ nước.

- Phân tích và cải tiến các sản phẩm hiện có.

- Xây dựng bản vẽ kỹ thuật 2D và 3D.

- Thực hiện phân tích kỹ thuật và mô phỏng.

- Thiết kế gá tự động, máy chuyên dùng hỗ trợ để nâng cao năng suất sản xuất.

- Làm việc với các bộ phận sản xuất, chất lượng và cung ứng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, Cơ điện tử, Cơ khí động lực…Ưu tiên hồ sơ tốt nghiệp các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Công Nghệ, Đại học Công Nghiệp….

- Có khả năng thiết kế 3D (Solidwork, NX….) và triển khai thiết kế bản vẽ 2D (Autocad).

- Hiểu biết cơ bản về các công nghệ gia công CNC, ép nhựa, đúc.

- Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia các dự án, sản phẩm ngành nước, chất lỏng;

- Chủ động, nhiệt tình, có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, Kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin