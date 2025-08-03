Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH FENGCHENG làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện bóc tách khối lượng vật tư, thiết bị cho dự toán và hồ sơ mời thầu.

Lập bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công theo tiêu chuẩn thiết kế.

Kiểm tra và điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công.

Phối hợp với các phòng ban và đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Cấp thoát nước hoặc các ngành liên quan.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH FENGCHENG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: tuỳ theo năng lực

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 và thưởng theo tiến độ dự án.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Có ký túc xá cho nhân viên

