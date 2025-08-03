Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH FENGCHENG làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH FENGCHENG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện bóc tách khối lượng vật tư, thiết bị cho dự toán và hồ sơ mời thầu.
Lập bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công theo tiêu chuẩn thiết kế.
Kiểm tra và điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công.
Phối hợp với các phòng ban và đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Cấp thoát nước hoặc các ngành liên quan.
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH FENGCHENG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: tuỳ theo năng lực
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 và thưởng theo tiến độ dự án.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Có ký túc xá cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FENGCHENG
