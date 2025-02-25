Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Bắc Giang thu nhập 700 - 1,000 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Quản lý giám sát thi công công trình Xây dựng dân dụng tại Bắc giang, Hà Nội bao gồm các hạng mục Kết cấu, Hoàn thiện.

2. Lập kế hoạch thi công công trình, bóc tách khối lượng và thực hiện thi công.

3. Triển khai thực hiện thi công, giám sát, theo dõi tiến độ công trình.

4. Lập báo cáo cập nhật khối lượng thi công thực tế tại công trình .

5. Theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ của các nhà thầu về tiến độ thi công công trình.

6. Xử lý những vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thi công tại công trình .

7. Theo dõi kiểm tra kiểm soát khối lượng nghiệm thu các tổ đội, thầu phụ.

8. Theo dõi khối lượng vật tư cung cấp tới công trình.

9. Tham gia kiểm tra / nghiệm thu công việc xây dựng với các bên liên quan.

10. Cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.