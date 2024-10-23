Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tính toán, thiết kế tối ưu hệ thống (Hệ thống lạnh cho tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, điều hòa...) đảm bảo công suất, hiệu suất tiêu thụ năng lượng theo yêu cầu.

- Xây dựng, tích hợp và cải tiến các tính năng đã có, tính năng mới cho các sản phẩm.

- Xác định các thông số đầu vào cho các linh kiện chấp hành của bo mạch điều khiển.

- Tham gia lựa chọn linh kiện cơ khí, điện cho hệ thống sản phẩm

- Thiết kế các chi tiết cơ khí liên quan trực tiếp đến hệ thống lạnh, hệ thống MLN

- Đánh giá và cải tiến hiệu suất, độ tin cậy, độ an toàn của hệ thống

- Lấy các chứng chỉ liên quan đến hiệu suất tiêu thụ năng lượng, hợp chuẩn, hợp quy cho các thị trường

- Nghiên cứu các công nghệ mới áp dụng vào sản phẩm.

- Thực hiện tối ưu vật tư, linh kiện, nội địa hóa sản xuất để giảm giá thành.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật, Điện lạnh

- Từ 1 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển hoặc có kinh nghiệm làm QC tại các công ty lĩnh vực Nhiệt lạnh;

- Sử dụng tốt tin học văn phòng MS Office.

- Chủ động, sáng tạo, năng động, hoạt bát

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo quy định của công ty. Thưởng Lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng cuối năm, chế độ du lịch trong nước, nước ngoài,... theo chế độ của Tập đoàn

- Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn Công ty.

- Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... theo quy định của pháp luật.

- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.

- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

