Tuyển Viễn thông CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 650 - 1,200 USD

Mức lương 650 - 1,200 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Viễn thông Với Mức Lương 650 - 1,200 USD

1. Vận hành, giám sát, tối ưu hóa các thiết bị trên SPI/AOI

2. Lên kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ

3. Thực hiện các thao tác thay đổi dây chuyền

4. Phân tích dữ liệu, hiệu chỉnh máy

5. Thực hiện các báo cáo cải thiện liên quan

Với Mức Lương 650 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kỹ thuật

2. Thành thạo làm chương trình máy SPI/AOI của các hãng (TRI/Parmi)

3. Có hiểu biết về khoa học máy tính, có khả năng cài Window, Ghost phần mềm.

4. Có thể sử dụng tiếng Anh/ tiếng Trung trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)

• Thưởng hiệu suất, thưởng học tập và các khoản thưởng khác theo quy định công ty

• Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

• Thử việc nhận 100% lương

• Tăng lương hàng năm (Nếu bạn thể hiện tốt sẽ được đề xuất linh động trong quá trình làm việc)

• Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước ngay khi bạn gia nhập WNC

• Cơ hội học hỏi, làm việc và phát triển trong công ty đa quốc gia

• Chính sách đào tạo bài bản, rõ ràng phù hợp với quá trình phát triển của nhân sự

• 12 ngày nghỉ phép năm kèm các chế độ nghỉ khác như Nghỉ dưỡng đặc biệt / Nghỉ chăm vợ sinh/ Chăm sóc gia đình / Nghỉ ngày đèn đỏ đối với đồng nghiệp nữ...

• Tham gia tổng kết cuối năm, ngày hội gia đình, tour du lịch hàng năm, hội thi thể thao, tiệc Giáng sinh, lễ hội khác... cùng công ty

• Nghỉ 2 thứ 7/ tháng và tất cả các CN

• Có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội, Bắc Ninh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin