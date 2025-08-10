Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MH POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH MH POWER
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY TNHH MH POWER

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MH POWER

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6

- TT9, đường Foresa 1A, khu đô thị Tasco, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng.
Hạch toán, gạch nợ các khoản thu và chi phí vào phần mềm kế toán, CRM.
Xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Theo dõi KPI các bộ phận, tập hợp chứng từ và xuất hóa đơn cho đơn hàng.
Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 2-3 năm kinh nghiệm vị trí kế toán
- Trung thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, có trách nhiệm
- Ưu tiên các bạn có khả năng thu hồi công nợ tốt, làm việc độc lập
- Thành thạo tin học văn phòng, soạn thảo văn bản theo quy chuẩn- Trình độ học vấn: Từ cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH MH POWER Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12-14 triệu/tháng
- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, cấp máy tính, sim điện thoại
- Thưởng hàng quý
- Thưởng cuối năm theo đóng góp công việc
- Thưởng các ngày lễ lớn, quà tặng sinh nhật
- Tham quan du lịch hàng năm
- Đóng bảo hiểm và nghỉ phép đầy đủ theo quy định nhà nước
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MH POWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MH POWER

CÔNG TY TNHH MH POWER

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, TT9 đường 1A, KĐT Xuân Phương, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

