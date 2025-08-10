Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MH POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 - TT9, đường Foresa 1A, khu đô thị Tasco, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Kế toán nội bộ

Theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng.

Hạch toán, gạch nợ các khoản thu và chi phí vào phần mềm kế toán, CRM.

Xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Theo dõi KPI các bộ phận, tập hợp chứng từ và xuất hóa đơn cho đơn hàng.

Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm: 2-3 năm kinh nghiệm vị trí kế toán

- Trung thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, có trách nhiệm

- Ưu tiên các bạn có khả năng thu hồi công nợ tốt, làm việc độc lập

- Thành thạo tin học văn phòng, soạn thảo văn bản theo quy chuẩn- Trình độ học vấn: Từ cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH MH POWER Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12-14 triệu/tháng

- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, cấp máy tính, sim điện thoại

- Thưởng hàng quý

- Thưởng cuối năm theo đóng góp công việc

- Thưởng các ngày lễ lớn, quà tặng sinh nhật

- Tham quan du lịch hàng năm

- Đóng bảo hiểm và nghỉ phép đầy đủ theo quy định nhà nước

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MH POWER

