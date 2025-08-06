Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 568 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Mô tả công việc:

Theo dõi, kiểm tra hệ thống và điều phối công việc liên quan đến công việc của kỹ thuật: Sửa chữa, bảo trì, thi công…cho toàn hệ thống các chi nhánh của công ty.

Đảm bảo các yêu cầu được phân công đúng người – đúng việc – đúng tiến độ, phát hiện bất thường lỗi hệ thống liên quan đến bộ phận thì báo cho bộ phận kỹ thuật lập trình (tech code) để điều chỉnh hệ thống khi cần.

Tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ các chi nhánh: phân loại, ghi nhận và điều phối đến kỹ thuật hoặc nhà cung cấp phù hợp.

Phối hợp với nhà cung cấp, kỹ thuật tại các khu vực tỉnh xa: tìm nhà cung cấp, yêu cầu báo giá, xác nhận tiến độ, theo dõi xử lý và cập nhật kết quả.

Theo dõi tiến độ công việc trên hệ thống, nhắc việc, cập nhật trạng thái và tổng hợp báo cáo hoàn thành.

Chủ động tiếp nhận phản hồi (feedback) từ đội ngũ kỹ thuật của bộ phận, từ đó đề xuất cải tiến phù hợp để nâng cao hiệu quả vận hành.

Hỗ trợ các công việc liên quan khác: lưu trữ hồ sơ kỹ thuật, theo dõi vật tư, quản lý báo giá, chi phí…

Các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00). Thứ 7 làm buổi sáng (8h00 – 12h00).

Địa chỉ làm việc: 568 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Tốt nghiệp: Cao đẳng/Đại học các ngành: Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Logistics, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin, hoặc các ngành có liên quan.

Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong môi trường doanh nghiệp có hệ thống ISO đang vận hành.

Tư duy nhanh nhạy, logic, ham học hỏi và yêu thích cải tiến quy trình,

Có khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ, biết khai thác AI để hỗ trợ công việc.

Trung thực, biết lắng nghe, tôn trọng đồng nghiệp, có trách nhiệm, chủ động xử lý vấn đề.

Thành thạo Excel, Google Sheet, có khả năng phân tích và quản lý công việc chi tiết..

Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Thu nhập: 12-14 triệu/tháng.

Tham gia BHXH, phép năm, lương tháng 13, phụ cấp cơm, gửi xe theo quy định công ty.

Môi trường thân thiện – chuyên nghiệp – phối hợp đa bộ phận.

Cơ hội học hỏi và phát triển lâu dài trong lĩnh vực kỹ thuật – vận hành – chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp.

