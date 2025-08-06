Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG

Nhân viên Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 79/59 Đông Hưng Thuận 10B, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Lập và triển khai kế hoạch, chiến lược marketing: Phân tích sản phẩm, nghiên cứu thị trường, insight khách hàng và đối thủ cạnh tranh để lập & triển khai kế hoạch marketing dựa trên định hướng từ GĐKD;
Quản lý, phát triển nội dung truyền thông trên các nền tảng social: Website, Facebook, LinkedIn,...
Tiếp nhận, phát triển các công cụ marketing, tài liệu phục vụ bán hàng như company profile, catalogue, brochure,...
Báo cáo & cải tiến: Báo cáo hiệu quả chiến dịch, đề xuất cải tiến và cập nhật xu hướng mới;
Thực hiện những công việc khác trong phạm vi chuyên môn theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 – 35 tuổi;
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Báo chí, Truyền thông,...
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm Marketing (không tính thời gian thực tập, freelance)
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty B2B, công ty sản xuất;
Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu thị trường, insight khách hàng.
Có khả năng làm việc độc lập & theo nhóm;
Làm việc có kế hoạch, tinh thần trách nhiệm, chủ động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận theo năng lực, kinh nghiệm làm việc (từ 12 - 14 triệu/tháng);
Lương tháng 13, thưởng Lễ/Tết;
Xét tăng lương định kỳ hàng năm;
Phụ cấp cơm trưa, trang bị đầy đủ các công cụ, thiết bị hiện đại để phục vụ công việc;
Chế độ về BHXH, BHYT, BHTN; 12 ngày phép/năm đầy đủ theo quy định;
Phúc lợi khác: Quà sinh nhật, khám sức khoẻ định kỳ, du lịch hàng năm, hoạt động văn hoá thể thao, thưởng thâm niên,...
Môi trường làm việc hiện đại, đầy đủ tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Airport Plaza, Số 01 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-12-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job365026
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 43 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 42 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 43 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 42 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nệm Trung Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Nệm Trung Nguyên
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu May Mặc Huy Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu May Mặc Huy Hoàng
5 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty LD HHKS Chains Caravelle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 25 Triệu Công Ty LD HHKS Chains Caravelle
19 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH RỒNG BIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH RỒNG BIỂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG NGÀNH MAY - SMART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG NGÀNH MAY - SMART
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Sản Xuất Băng Keo Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Sản Xuất Băng Keo Hoàn Cầu
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty tnhh Đá Villa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty tnhh Đá Villa
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần đầu tư Reco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty cổ phần đầu tư Reco
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP GIA VIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP GIA VIÊN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần JobsGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần JobsGO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nhà Thép Universal Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nhà Thép Universal Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam
14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing APRIME COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu APRIME COMPANY LIMITED
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Chi nhánh Giúp việc Tâm An - Công ty Cổ phần Tập đoàn V.U làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chi nhánh Giúp việc Tâm An - Công ty Cổ phần Tập đoàn V.U
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH BÁNH BAO THÚY ĐỖ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu HỘ KINH DOANH BÁNH BAO THÚY ĐỖ
4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing WATA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận WATA TECH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nệm Trung Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Nệm Trung Nguyên
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MLEM MLEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH MLEM MLEM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP GIA VIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP GIA VIÊN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Devitech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Devitech
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BIZITRIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BIZITRIP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Xa Lộ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Xa Lộ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LMD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LMD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm