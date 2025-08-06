Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79/59 Đông Hưng Thuận 10B, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Lập và triển khai kế hoạch, chiến lược marketing: Phân tích sản phẩm, nghiên cứu thị trường, insight khách hàng và đối thủ cạnh tranh để lập & triển khai kế hoạch marketing dựa trên định hướng từ GĐKD;

Quản lý, phát triển nội dung truyền thông trên các nền tảng social: Website, Facebook, LinkedIn,...

Tiếp nhận, phát triển các công cụ marketing, tài liệu phục vụ bán hàng như company profile, catalogue, brochure,...

Báo cáo & cải tiến: Báo cáo hiệu quả chiến dịch, đề xuất cải tiến và cập nhật xu hướng mới;

Thực hiện những công việc khác trong phạm vi chuyên môn theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 – 35 tuổi;

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Báo chí, Truyền thông,...

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm Marketing (không tính thời gian thực tập, freelance)

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty B2B, công ty sản xuất;

Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu thị trường, insight khách hàng.

Có khả năng làm việc độc lập & theo nhóm;

Làm việc có kế hoạch, tinh thần trách nhiệm, chủ động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận theo năng lực, kinh nghiệm làm việc (từ 12 - 14 triệu/tháng);

Lương tháng 13, thưởng Lễ/Tết;

Xét tăng lương định kỳ hàng năm;

Phụ cấp cơm trưa, trang bị đầy đủ các công cụ, thiết bị hiện đại để phục vụ công việc;

Chế độ về BHXH, BHYT, BHTN; 12 ngày phép/năm đầy đủ theo quy định;

Phúc lợi khác: Quà sinh nhật, khám sức khoẻ định kỳ, du lịch hàng năm, hoạt động văn hoá thể thao, thưởng thâm niên,...

Môi trường làm việc hiện đại, đầy đủ tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG

