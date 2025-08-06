Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần ECO Gióng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 180 Lý Chính Thắng P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1/ Ghi chép và xử lý số liệu:

2/ Quản lý sổ sách:

Quản lý và lưu trữ chứng từ, hóa đơn, hợp đồng và các tài liệu liên quan của các chi nhánh cà phê

Đảm bảo sổ sách kếtoán luôn cập nhật và chính xác.

3/Kiểm soát chi phí:

Theo dõi và kiểm soát chi phíhoạt động của Công ty.

Đưa ra các biện pháp tối ưu hóa chi phí.

4/Lập và báo cáo doanh thu, dòng tiền hàng ngày

Lập và báo cáo doanh thu trên tất cả các kênh ( cửa hàng, Grabfood, Shopee food, Shopee...)

Làm việc trực tiếp với các cửa hàng lập và báo cáo dòng tiền hàng ngày theo form mẫu có sẵn.

Theo dõi và đối chiếu doanh thu giữa phần mềm bán hàng và Misa Invoice.

5/Thanh toán:

Lập Đề nghị thanh toán, lập UNC banking thanh toán đúng và kịp thời.

Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến lên đơn hàng, theo dõi doanh thu bán hàng, quản lý tồn kho và công nợ với khách hàng

Lập các báo cáo liên quan đến bán hàng

Theo dõi các chương trình bán hàng, chương trình khuyến mãi.

Hỗ trợ soạn hợp đồng, các văn bản liên quan đến việc bán hàng

Những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

6/ Kho:

Là người phụ trách số liệu kho trên phần mềm bán hàng và Misa.

Phối hợp với Thủ kho và cửa hàng thực hiện kiểm kê định kỳ và đột xuất.

Báo Cáo xuất nhập tồn hàng tháng.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mức lương:12 – 14 triệu gross

Chế độ BHXH, BHYT,BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước

Môi trường làm việc chuyên nghiệp,năng động, trẻ trung, khuyến khích sáng tạo và phát triển bản thân.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.

Cung cấp đầyđủ công cụ làm việc

Tại Công Ty Cổ Phần ECO Gióng Thì Được Hưởng Những Gì

Tốt nghiệp Đại Học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán

Có kinh nghiệm Vị trí kế toán tương tự từ 2 năm trở lên.

Sử dụng thành thạo Excel, Word.

Sử dụng thành thạo

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, kiên nhẫn và giao tiếp tốt.

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Kế toán Misa SME

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ECO Gióng

