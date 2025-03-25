Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH C&m 1.6.8 làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 221, đường số 84, khu phố 02, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam., Thành phố Thủ Dầu Một

Tiến hành đo đạc, thu thập dữ liệu địa hình, địa chất tại công trường.

Tiến hành đo đạc, thu thập dữ liệu địa hình, địa chất tại công trường.

Định vị tim mốc, ranh giới khu vực thi công theo bản vẽ thiết kế.

Kiểm tra và đảm bảo các thông số kỹ thuật, cao độ, vị trí công trình đúng với bản vẽ thiết kế.

Hỗ trợ kỹ thuật cho đội thi công, đảm bảo việc xây dựng đúng với số liệu trắc đạc.

Sử dụng thành thạo các thiết bị trắc đạc như máy toàn đạc điện tử, máy thủy bình, GPS...

Lập báo cáo kết quả đo đạc và bàn giao số liệu cho các bộ phận liên quan.

Kiểm tra, bảo dưỡng và hiệu chỉnh các thiết bị trắc đạc theo định kỳ.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh tại công trường.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Trắc địa, Địa chính, Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1-3 năm ở vị trí tương đương trong các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp hoặc hạ tầng.

Thành thạo sử dụng các phần mềm trắc đạc như AutoCAD, Civil 3D, MicroStation…

Am hiểu về các tiêu chuẩn, quy chuẩn trắc đạc hiện hành.

Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Chịu được áp lực công việc và sẵn sàng đi công tác xa.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty TNHH C&m 1.6.8 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13tr-20tr

Chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty (BHXH, BHYT, BHTN).

Thưởng hiệu suất làm việc, thưởng dự án, thưởng lễ Tết.

Cơ hội đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH C&m 1.6.8

