Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH JEIL DEVELOP AND CONSTRUCTION làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Quản lý thi công, Giám sát hiện trường tại công trình

- Bóc tách khối lượng, đề xuất vật tư, Lập bản vẽ shop drawing;

- Quản lý thầu phụ thi công, xác nhận khối lượng hoàn thành của thầu phụ;

- Phối hợp các bên xử lý kỹ thuật tại hiện trường;

- Phối hợp với các bộ phận khác xử lý hồ sơ thanh quyết toán với thầu phụ và chủ đầu tư

(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành: Xây dựng dân dụng, kiến trúc, Điện, kỹ thuật điện, Cấp thoát nước, PCCC...;

- Thành thạo AutoCad, MS Office, PDF;

- Chịu được áp lực theo tiến độ, linh hoạt, sáng tạo trong công việc;

- Có khả năng làm việc nhóm, trung thực, thẳng thắn, có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Ưu tiên đã từng làm cho các công ty Hàn Quốc

Tại CÔNG TY TNHH JEIL DEVELOP AND CONSTRUCTION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực (Từ 15-20tr)

Lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật.

Chế độ phúc lợi tốt.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hợp tác cùng đi đến thành công.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JEIL DEVELOP AND CONSTRUCTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin