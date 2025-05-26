Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH JEIL DEVELOP AND CONSTRUCTION làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH JEIL DEVELOP AND CONSTRUCTION
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Bình Dương
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Quản lý thi công, Giám sát hiện trường tại công trình
- Bóc tách khối lượng, đề xuất vật tư, Lập bản vẽ shop drawing;
- Quản lý thầu phụ thi công, xác nhận khối lượng hoàn thành của thầu phụ;
- Phối hợp các bên xử lý kỹ thuật tại hiện trường;
- Phối hợp với các bộ phận khác xử lý hồ sơ thanh quyết toán với thầu phụ và chủ đầu tư
(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn)
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành: Xây dựng dân dụng, kiến trúc, Điện, kỹ thuật điện, Cấp thoát nước, PCCC...;
- Thành thạo AutoCad, MS Office, PDF;
- Chịu được áp lực theo tiến độ, linh hoạt, sáng tạo trong công việc;
- Có khả năng làm việc nhóm, trung thực, thẳng thắn, có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Ưu tiên đã từng làm cho các công ty Hàn Quốc
Tại CÔNG TY TNHH JEIL DEVELOP AND CONSTRUCTION Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực (Từ 15-20tr)
Lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật.
Chế độ phúc lợi tốt.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hợp tác cùng đi đến thành công.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JEIL DEVELOP AND CONSTRUCTION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
