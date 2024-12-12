Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cad.engineers VN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cad.engineers VN
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Ngãi: KDC 577, Phường Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi., Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Triển khai bản vẽ chi tiết kỹ thuật thi công, shopdrawing (2D, 3D)
- Phối hợp với trưởng nhóm lên tiến độ triển khai bản vẽ và thời hạn nộp bản vẽ.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, cầu đường....
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cad.engineers VN Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cad.engineers VN
