Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cad.engineers VN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: KDC 577, Phường Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi., Thành phố Quảng Ngãi

Kỹ sư xây dựng

- Triển khai bản vẽ chi tiết kỹ thuật thi công, shopdrawing (2D, 3D)

- Phối hợp với trưởng nhóm lên tiến độ triển khai bản vẽ và thời hạn nộp bản vẽ.



- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, cầu đường....

- Kỹ sư mới tốt nghiệp

- Siêng năng, chịu khó, ham học hỏi, nắm bắt công việc nhanh, nhiệt tình.

- Tự lên kế hoạnh, sắp xếp hoàn thành đúng thời gian công việc.

- Sử dụng tốt Autocad, Ưu tiên với ứng viên có kinh nghiệm triển khai Allplan ,Revit, Tekla..

- Gắn bó lâu dài với Hợp đồng dài hạn.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cad.engineers VN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm.

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm

Các chế độ BH theo quy định, BH sức khỏe, du Lịch nghỉ dưỡng.

Lương thưởng theo dự án, năng lực trong quá trình công tác.

