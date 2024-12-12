Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cad.engineers VN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cad.engineers VN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cad.engineers VN
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cad.engineers VN

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cad.engineers VN

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: KDC 577, Phường Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi., Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Triển khai bản vẽ chi tiết kỹ thuật thi công, shopdrawing (2D, 3D)
- Phối hợp với trưởng nhóm lên tiến độ triển khai bản vẽ và thời hạn nộp bản vẽ.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, cầu đường....
- Kỹ sư mới tốt nghiệp
- Siêng năng, chịu khó, ham học hỏi, nắm bắt công việc nhanh, nhiệt tình.
- Tự lên kế hoạnh, sắp xếp hoàn thành đúng thời gian công việc.
- Sử dụng tốt Autocad, Ưu tiên với ứng viên có kinh nghiệm triển khai Allplan ,Revit, Tekla..
- Gắn bó lâu dài với Hợp đồng dài hạn.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cad.engineers VN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm.
Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm
Các chế độ BH theo quy định, BH sức khỏe, du Lịch nghỉ dưỡng.
Lương thưởng theo dự án, năng lực trong quá trình công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cad.engineers VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cad.engineers VN

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cad.engineers VN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 08 Thiên Hưng, Khu đô thị Thiên Mỹ Lộc, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

