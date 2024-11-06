Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT QUANG làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 154 Nguyễn Huệ, Tp. Huế, TP Huế

Lắp đặt hệ thống điện nhẹ, đèn trang trí, đèn chùm cao cấp, quạt trần, lắp đặt thiết bị thông minh,...

Sửa chữa, bảo trì, bảo hành, thay thế linh kiện các thiết bị sản phẩm theo nhu cầu khách hàng.

Tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật của khách hàng trước, trong và sau lắp đặt khi có yêu cầu

Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện đèn tại Showroom, lau chùi vệ sinh thường xuyên các sản phẩm trưng bày.

Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Trình độ trung cấp nghề trở lên, tốt nghiệp các chuyên ngành: Điện công nghiệp, Điện dân dụng, Cơ điện, Cơ điện tử, Tự động hoá..

Kinh nghiệm: 1 đến 2 năm và có tinh thần ham học hỏi.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có sức khỏe tốt

Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7 triệu → 10 triệu

Các chế độ phúc lợi theo quy định công ty

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển cao do công ty có xu hướng mở rộng KD

Được phát huy tối đa năng lực của bản thân

Môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ nhau trong công việc

