Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT QUANG làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT QUANG
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: 154 Nguyễn Huệ, Tp. Huế, TP Huế
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Lắp đặt hệ thống điện nhẹ, đèn trang trí, đèn chùm cao cấp, quạt trần, lắp đặt thiết bị thông minh,...
Sửa chữa, bảo trì, bảo hành, thay thế linh kiện các thiết bị sản phẩm theo nhu cầu khách hàng.
Tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật của khách hàng trước, trong và sau lắp đặt khi có yêu cầu
Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện đèn tại Showroom, lau chùi vệ sinh thường xuyên các sản phẩm trưng bày.
Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ trung cấp nghề trở lên, tốt nghiệp các chuyên ngành: Điện công nghiệp, Điện dân dụng, Cơ điện, Cơ điện tử, Tự động hoá..
Kinh nghiệm: 1 đến 2 năm và có tinh thần ham học hỏi.
Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có sức khỏe tốt
Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao.
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT QUANG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7 triệu → 10 triệu
Các chế độ phúc lợi theo quy định công ty
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển cao do công ty có xu hướng mở rộng KD
Được phát huy tối đa năng lực của bản thân
Môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ nhau trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT QUANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
