Tuyển Lập trình viên iOS Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 2, ngõ 1160 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Tham gia vào toàn bộ giai đoạn của vòng đời phát triển sản phẩm

Phụ trách thiết kế, review, viết và test code để tạo ra các tính năng mới, và sản phẩm mới

Phát triển tốt source code, design, và tiến hành unit test

Phụ trách fix bugs, maintain, tối ưu và nâng cao các module của sản phẩm

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới vào sản phẩm

Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng di động trên nền tảng iOS

Kết hợp với Leader và team để đưa ra được ước tính và kế hoạch cho dự án

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm và đam mê làm các app về tools, productivity, video & photo editor, camera

Cơ bản:

Có hiểu biết tốt về Swift, Objective-C

Có hiểu biết tốt về Design pattern (MVC, MVVM,..)

Có hiểu biết tốt về cách tạo giao diện người dùng với Storyboard, XIB và theo từng chủ đề

Có hiểu biết về AutoLayout, Constraint, SwiftUI là lợi thế

Có kinh nghiệm làm việc với Firebase Cloud Messaging, Firebase Analytics là lợi thế

Có kinh nghiệm đẩy sản phẩm lên App Store

Nâng cao:

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm iOS Native (Swift, Objective-C)

Có kinh nghiệm quản lý quy trình hàng đợi và đa luồng

Có kinh nghiệm về module architecture là lợi thế

Có kinh nghiệm làm việc với UI, Interface Builder và AutoLayout

Hiểu biết về các nguyên tắc SOLID và viết code sạch

Hiểu rõ về toàn bộ vòng đời phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

Có kỹ năng tích hợp và kiểm tra đơn vị đã được chứng minh (Unit testing)

Có khả năng xử lý tất cả khía cạnh của việc phát triển bộ tính năng một cách độc lập, và có thể tích hợp tính năng đó vào dự án lớn

Có kinh nghiệm về sử dụng mạng xã hội trên iOS như Facebook, Twitter,... và các loại quảng cáo như trên iAD,...

Có khả năng tự học và cập nhật công nghệ mới

Có tư duy logic, tư duy sản phẩm tốt

Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

Ứng viên có kinh nghiệm và đam mê làm các app về tools, productivity, video & photo editor, camera là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ

Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm

Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV

Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc

Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí

Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần

Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao

Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building.

Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...

