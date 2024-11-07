Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu

Mức lương 13 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Xây dựng các ứng dụng cho khách hàng Doanh nghiệp. Đây là các mảng dịch vụ (product) đã có của công ty với hơn 100.000 khách hàng đang sử dụng.

Tham gia nghiên cứu, phát triển các ứng dụng, hệ thống dựa trên công nghệ Bigdata.

Tham gia trong nhiều khâu sản xuất dịch vụ: phân tích, phát triển, triển khai.

Tham gia phát triển trong nhiều thành phần ở kiến trúc tổng thể của hệ thống phần mềm ( Frontend/ Backend/ Services).

Phát triển phần mềm theo mô hình Agile/Scrum

Kinh nghiệm: từ 1-2 năm kinh nghiệm.

Đã làm việc với 1 trong các cơ sở dữ liệu sau: SQL Server, MySQL, MariaDB, OracleDB, PostgreSQL.

Có kinh nghiệm với Spring Framework.

Nắm vững về HTML, CSS, Javascript; Có hiểu biết về Angular.

Thành thạo Git.

Khuyến khích có tư duy làm việc theo mô hình Agile/Scrum.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13 - 25 Triệu

Chế độ lương thưởng hấp dẫn với lương tháng 13, thưởng tết

Đánh giá hiệu suất: 2 lần/năm

Làm việc tại Doanh nghiệp với sứ mệnh phụng sự xã hội, mang lại các sản phẩm, dịch vụ nhằm thay đổi năng suất cho các doanh nghiệp

Văn hóa trao đổi thẳng thắn, hỗ trợ tận tình; Sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện

Khuyến khích sự chủ động và tích cực học hỏi

Cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản lý.

Được học hỏi: SDS tạo điều kiện cho mọi người rèn luyện ở mọi lúc mọi nơi, đồng hành và thúc đẩy phát triển cá nhân từ đồng nghiệp và quản lý giàu kinh nghiệm

Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Tham gia chương trình hàng tháng, các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ có lương full phép theo luật hiện hành.

