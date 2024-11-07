Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm

Mức lương
13 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

Xây dựng các ứng dụng cho khách hàng Doanh nghiệp. Đây là các mảng dịch vụ (product) đã có của công ty với hơn 100.000 khách hàng đang sử dụng.
Tham gia nghiên cứu, phát triển các ứng dụng, hệ thống dựa trên công nghệ Bigdata.
Tham gia trong nhiều khâu sản xuất dịch vụ: phân tích, phát triển, triển khai.
Tham gia phát triển trong nhiều thành phần ở kiến trúc tổng thể của hệ thống phần mềm ( Frontend/ Backend/ Services).
Phát triển phần mềm theo mô hình Agile/Scrum

Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 1-2 năm kinh nghiệm.
Đã làm việc với 1 trong các cơ sở dữ liệu sau: SQL Server, MySQL, MariaDB, OracleDB, PostgreSQL.
Có kinh nghiệm với Spring Framework.
Nắm vững về HTML, CSS, Javascript; Có hiểu biết về Angular.
Thành thạo Git.
Khuyến khích có tư duy làm việc theo mô hình Agile/Scrum.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13 - 25 Triệu
Chế độ lương thưởng hấp dẫn với lương tháng 13, thưởng tết
Đánh giá hiệu suất: 2 lần/năm
Làm việc tại Doanh nghiệp với sứ mệnh phụng sự xã hội, mang lại các sản phẩm, dịch vụ nhằm thay đổi năng suất cho các doanh nghiệp
Văn hóa trao đổi thẳng thắn, hỗ trợ tận tình; Sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện
Khuyến khích sự chủ động và tích cực học hỏi
Cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản lý.
Được học hỏi: SDS tạo điều kiện cho mọi người rèn luyện ở mọi lúc mọi nơi, đồng hành và thúc đẩy phát triển cá nhân từ đồng nghiệp và quản lý giàu kinh nghiệm
Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
Tham gia chương trình hàng tháng, các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ có lương full phép theo luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà khách ATS số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

