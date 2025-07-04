Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Lập trình viên

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

EasyInvoice: Giải pháp hóa đơn điện tử thông minh, tích hợp trực tiếp với phần mềm kế toán, bán hàng, CRM,... đáp ứng chuẩn của Tổng cục Thuế.
EasyHRM: Nền tảng quản trị nhân sự toàn diện – từ tuyển dụng, chấm công, tính lương đến báo cáo và quản lý bảo hiểm.
Mô tả công việc:
Tham gia phát triển và tối ưu hóa các hệ thống phần mềm cốt lõi như EasyInvoice, EasyHRM.
Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, phát triển chức năng phần mềm theo đặc thù nghiệp vụ tài chính – kế toán và nhân sự.
Viết API phục vụ frontend và tích hợp với hệ thống bên ngoài.
Phối hợp với team QA, BA và các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Tham gia bảo trì, xử lý lỗi và nâng cấp phần mềm định kỳ.
Tham gia thiết kế CSDL, tối ưu truy vấn và hiệu năng hệ thống.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, Toán tin hoặc các chuyên ngành liên quan
Kinh nghiệm: từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm .Net
Có kiến thức về HTML/CSS và JS.
Có kinh nghiệm về thiết kế, giám sát SQL-Server.
Tech Stack
.NET MVC 5
Entity Framework
Web API, JSON
JQuery, JavaScript, HTML5/CSS3.
Đã làm việc với Redis, RabbitMQ, Windows Service là một lợi thế.
Đã làm việc với một framework ORM.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8 - 15 triệu/tháng+ trợ cấp
Có cơ hội thăng tiến cao, xét tăng lương 2 lần/năm
Văn hóa trao đổi thẳng thắn, hỗ trợ tận tình; Sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học tập, phát triển, và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội trở thành nhân tố quan trọng và chủ chốt của công ty
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty: thưởng lễ tết, nghỉ mát hàng năm, ...
Các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép full lương theo quy định nhà nước.
Hỗ trợ các công cụ dụng cụ cần thiết để đáp ứng công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà khách ATS số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

