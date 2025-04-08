Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS

Lập trình viên Mobile

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Mobile Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS

Mức lương
25 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

Phát triển các tính năng khác nhau cho ứng dụng Mobile.
Hỗ trợ bảo trì các ứng dụng di động.
Thực hiện các lần chạy thử nghiệm và quy trình phát triển lặp.
Sử dụng Flutter framework và Android và các thư viện bên thứ ba để tích hợp ứng dụng hiệu quả.
Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm.
Xử lý lỗi (debug) và ghi lại thông tin lỗi.

Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với Mobile (Flutter/Android)
Tích hợp Backend & API : Thành thạo RESTful API, WebSockets, GraphQL, Xử lý authentication (OAuth, Firebase Auth, JWT), Sử dụng database như Firebase Firestore, SQLite, Hive, Drift.
Thành thạo Design Patterns.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25 - 45 triệu VNĐ/ Tháng.
Thử việc full lương.
Thưởng tháng 13 theo quy định của công ty.
Bonus 06 tháng /lần (theo hiệu suất công việc và kết quả kinh doanh).
Đóng BHXH theo quy định luật LĐVN, khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần.
React Plus Group Healthcare sau 6 tháng làm việc.
Tham gia các hoạt động tea break hàng ngày, event sôi động, các hoạt động thể thao như bóng đá, game, open talk hàng tháng.
Teambuilding 4 tháng/lần, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS

CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà Golden Field, số 24 đường Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-mobile-thu-nhap-25-45-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job347154
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Lập trình viên Mobile Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 100 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ICORP
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ICORP
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm K&M Holdings
Tuyển Lập trình viên Mobile K&M Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
K&M Holdings
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Lập trình viên Mobile Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 100 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ICORP
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ICORP
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm K&M Holdings
Tuyển Lập trình viên Mobile K&M Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
K&M Holdings
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bosch Global Software Technologies Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETLINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETLINE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty cổ phần Misa
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile K&M Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD K&M Holdings
15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Mobile AD Recruit Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận AD Recruit Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Mobile Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 55 USD Navigos Search's Client
5 - 55 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile K&M Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD K&M Holdings
15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ICORP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam
Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 100 Triệu Navigos Search's Client
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm