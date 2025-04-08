Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

Mức lương 25 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Phát triển các tính năng khác nhau cho ứng dụng Mobile.

Hỗ trợ bảo trì các ứng dụng di động.

Thực hiện các lần chạy thử nghiệm và quy trình phát triển lặp.

Sử dụng Flutter framework và Android và các thư viện bên thứ ba để tích hợp ứng dụng hiệu quả.

Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm.

Xử lý lỗi (debug) và ghi lại thông tin lỗi.

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với Mobile (Flutter/Android)

Tích hợp Backend & API : Thành thạo RESTful API, WebSockets, GraphQL, Xử lý authentication (OAuth, Firebase Auth, JWT), Sử dụng database như Firebase Firestore, SQLite, Hive, Drift.

Thành thạo Design Patterns.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25 - 45 triệu VNĐ/ Tháng.

Thử việc full lương.

Thưởng tháng 13 theo quy định của công ty.

Bonus 06 tháng /lần (theo hiệu suất công việc và kết quả kinh doanh).

Đóng BHXH theo quy định luật LĐVN, khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần.

React Plus Group Healthcare sau 6 tháng làm việc.

Tham gia các hoạt động tea break hàng ngày, event sôi động, các hoạt động thể thao như bóng đá, game, open talk hàng tháng.

Teambuilding 4 tháng/lần, du lịch hàng năm.

