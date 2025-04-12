Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Mobile Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam
Mức lương
Đến 1,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 09 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương Đến 1,000 USD
Phát triển, tối ưu và bảo trì các ứng dụng mobile trên nền tảng Flutter (iOS & Android).
Tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật của các ứng dụng mobile.
Xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng dụng mobile.
Tham gia vào các quá trình kiểm soát chất lượng cho sản phẩm.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học (bắt buộc) chuyên ngành CNTT, Toán Tin, hoặc tương đương.
Kinh nghiệm làm việc trong các dự án phát triển ứng dụng mobile bằng Flutter.
Thành thạo Flutter, kiến trúc Clean Architecture, quản lý trạng thái BLOC, Provider, GetX…
Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorthim, UI/UX.
Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống quản lý mã nguồn GIT, với backend Restful API.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt để giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm.
Kinh nghiệm làm việc trong các dự án phát triển ứng dụng mobile bằng Flutter.
Thành thạo Flutter, kiến trúc Clean Architecture, quản lý trạng thái BLOC, Provider, GetX…
Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorthim, UI/UX.
Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống quản lý mã nguồn GIT, với backend Restful API.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt để giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm.
Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường trẻ trung, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm như: Tết Dương Lịch, 30/4, Trung Thu, 2/9, 20/10, ...
Xét điều chỉnh lương, đánh giá theo năng lực định kỳ hàng năm.
Lương tháng 13.
Bữa nhẹ mỗi ngày.
Tham gia các hoạt động sinh nhật hàng tháng, teambuilding, du lịch 1 năm 1 lần, ...
Được hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, các ngày nghỉ phép khác theo quy định của Luật;
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm như: Tết Dương Lịch, 30/4, Trung Thu, 2/9, 20/10, ...
Xét điều chỉnh lương, đánh giá theo năng lực định kỳ hàng năm.
Lương tháng 13.
Bữa nhẹ mỗi ngày.
Tham gia các hoạt động sinh nhật hàng tháng, teambuilding, du lịch 1 năm 1 lần, ...
Được hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, các ngày nghỉ phép khác theo quy định của Luật;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI