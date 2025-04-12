Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Mức lương Đến 1,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 09 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Phát triển, tối ưu và bảo trì các ứng dụng mobile trên nền tảng Flutter (iOS & Android).

Tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật của các ứng dụng mobile.

Xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng dụng mobile.

Tham gia vào các quá trình kiểm soát chất lượng cho sản phẩm.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học (bắt buộc) chuyên ngành CNTT, Toán Tin, hoặc tương đương.

Kinh nghiệm làm việc trong các dự án phát triển ứng dụng mobile bằng Flutter.

Thành thạo Flutter, kiến trúc Clean Architecture, quản lý trạng thái BLOC, Provider, GetX…

Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorthim, UI/UX.

Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống quản lý mã nguồn GIT, với backend Restful API.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt để giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm.

Quyền Lợi

Môi trường trẻ trung, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm như: Tết Dương Lịch, 30/4, Trung Thu, 2/9, 20/10, ...

Xét điều chỉnh lương, đánh giá theo năng lực định kỳ hàng năm.

Lương tháng 13.

Bữa nhẹ mỗi ngày.

Tham gia các hoạt động sinh nhật hàng tháng, teambuilding, du lịch 1 năm 1 lần, ...

Được hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, các ngày nghỉ phép khác theo quy định của Luật;

Cách Thức Ứng Tuyển

