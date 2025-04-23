Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương Thỏa thuận

Trao đổi với khách hàng & nhóm dự án để hiểu yêu cầu & lên kế hoạch phát triển.

Nghiên cứu tài liệu, phát triển ứng dụng & đóng góp ý tưởng để tối ưu hệ thống.

Viết code, kiểm thử & cập nhật tài liệu sau mỗi giai đoạn phát triển.

Tìm hiểu công nghệ mới, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất.

Có cơ hội dẫn dắt dự án/module của riêng mình trong tương lai.

Trải nghiệm toàn bộ quy trình phát triển & triển khai phần mềm để khám phá thế mạnh của bản thân.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH ngành CNTT, Khoa học Máy tính hoặc lĩnh vực liên quan

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về làm Mobile App (Android / iOS)

Có kinh nghiệm phân tích thiết kế phần mềm và kiến trúc ứng dụng.

Chủ động, sáng tạo, giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm.

Android: Thành thạo Java hoặc Kotlin

iOS: Thành thạo Swift hoặc Objective-C

Cross-platform: Kinh nghiệm với React Native, Flutter, Xamarin

Hiểu biết về vòng đời ứng dụng (app lifecycle)

Quản lý bộ nhớ, hiệu suất ứng dụng

UI/UX design principles cơ bản

Networking (RESTful APIs, JSON,...)

Push Notification, Background Services

Local storage (SQLite, SharedPreferences, CoreData,...)

Map/Location: Google Maps SDK, Location Services

Mã hóa dữ liệu lưu trữ (SharedPreferences, Keychain…)

Bảo vệ API key, mã hóa giao tiếp

Bảo vệ ứng dụng khỏi reverse engineering

Hiểu biết quy trình và có kinh nghiệm làm việc trong môi trường phát triển phát triển phần mềm: Agile/Scrum, CI/CD

Có ứng dụng đã từng làm (trên App Store / Google Play / GitHub là một lợi thế)

Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt

Tư duy lập trình tốt, nắm bắt & làm chủ công nghệ nhanh.

Kiến thức vững chắc về bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất phần mềm

Khả năng thiết kế, lập trình và gỡ lỗi ứng dụng tốt;

Có kinh nghiệm phát triển, kiểm thử, tài liệu hóa và triển khai phần mềm quan trọng

Kỹ năng tiếng Anh đọc viết và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh – Xứng đáng với năng lực & kinh nghiệm của bạn.

Thưởng hấp dẫn – Xét tăng lương hàng năm & thưởng 2 lần/năm.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Cơ hội phát triển – Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo công nghệ để nâng cao kỹ năng.

Bảo hiểm sức khỏe & tai nạn.

Nghỉ phép linh hoạt: Nghỉ hằng năm, nghỉ hè & nhiều quyền lợi khác.

Teambuilding và nhiều sự kiện dành cho nhân viên & gia đình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin