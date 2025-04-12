Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Mobile Tại Công ty cổ phần ICORP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, Số 112 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập trình ứng dụng di động bằng Flutter cho công ty theo thiết kế.
Phát triển chuyên sâu dần về công nghệ mobile và Front nói chung.
Tối ưu trải nghiệm người dùng, tập trung vào tốc độ xử lý trên mobile.
Tìm hiểu các framework mới, ứng dụng vào App đang phát triển.
Tuân thủ quy trình và task được giao bởi Trưởng phòng.
Chi tiết trao đổi qua cuộc phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Toán Tin, hoặc tương đương
Có laptop cá nhân
Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên làm với Flutter và ưu tiên biết về IOS Native.
Có kinh nghiệm về handle với Restful API (Back-end), dùng third-party libraries.
Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorithm, tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng Flutter.
Kĩ năng giải quyết vấn đề trong công việc.
Chủ động giao tiếp, giao lưu với các members trong công việc.
Thành thạo về hệ thống quản lý source code Git.
Tại Công ty cổ phần ICORP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận
Phụ cấp ăn trưa.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty
Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng hàng năm.
Được đào tạo bài bản, chuyên sâu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ICORP
