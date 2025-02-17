Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WIN WIN TEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1000 Triệu

Mức lương 500 - 1000 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 , tòa nhà 361, số 60 Hoàng Quốc Việt

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương 500 - 1000 Triệu

• Tham gia phát triển ứng dụng mobile bằng React Native từ giai đoạn ý tưởng đến triển khai.

• Thiết kế, xây dựng và tối ưu hóa giao diện người dùng với hiệu suất cao.

• Tích hợp API từ backend để đảm bảo tính năng hoạt động mượt mà.

• Kiểm tra và debug ứng dụng trên các thiết bị Android và iOS.

• Thực hiện các bước chuẩn bị và đưa ứng dụng lên Google Play Store và Apple App Store.

• Hỗ trợ và duy trì ứng dụng sau khi phát hành, xử lý các phản hồi và cải tiến.

Với Mức Lương 500 - 1000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng mobile với React Native.

• Thành thạo JavaScript (ES6+) và TypeScript.

• Kinh nghiệm làm việc với Redux, hoặc thư viện quản lý trạng thái tương tự.

• Có hiểu biết và từng triển khai ứng dụng trên Google Play Store và Apple App Store.

• Thành thạo việc tích hợp API từ backend (RESTful APIs).

• Kỹ năng debug và kiểm tra hiệu suất trên cả Android và iOS.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WIN WIN TEK Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WIN WIN TEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin