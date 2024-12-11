Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Lập trình viên PHP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin, Số 28, đường Trần Bình, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Thời gian làmviệc: Từ thứ 2 -Thứ 6 (8h30 - 18h, nghỉ trưa 1,5h)
Thời gian làmviệc: Từ thứ 2 -Thứ 6
Thiết kế và lập trình ứng dụng web trên ngôn ngữ PHP.
Phát triển các ứng dụng web, xây dựng website,API theo giải pháp.
Thiết lập môi trường, chuyển giao sản phẩm cho nhóm Kiểm thử.
Phối hợp với nhóm Kiểm thử kiểm tra và sửa lỗi.
Phối hợp, hỗ trợ nhóm Triển khai để triển khai sản phẩm hoàn thành.
Hỗ trợ, sửa lỗi sau triển khai.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan.
Từ 3 năm kinh nghiệm thực tế lập trình sử dụng PHP.
Sử dụng frameworks Laravel.
Có kinh nghiệmlàm về HTML, ReactJS.
Nắm rõ kiến thức về CSDL (MySQL, Oracle,...).

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính,...
Văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái.
Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ hàng năm.
Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án.
Tham gia các buổi đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, giới thiệu xu hướng công nghệ mới.
Chếđộ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...
Tổ chức, khuyến khích các hoạt động thể thao tăng cường sức khỏe và tình đoàn kết.
12 phép/năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức tính lại 02 ngày.
Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe.
Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tháp 1-2, Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

