Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL
- Hà Nội: Lotte Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lập và triển khai thực hiện các kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu tuyển của Công ty và sự phân công của cấp trên.
Xây dựng bản mô tả công việc cho các vị trí khi cần thiết/ được yêu cầu.
Đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng.
Tìm kiếm, tiếp nhận, sàng lọc và kiểm tra hồ sơ ứng viên.
Xếp lịch, tham gia phỏng vấn, tổng hợp kết quả sau phỏng vấn; gửi Offer cho ứng viên trúng tuyển và thư cảm ơn cho các ứng viên chưa phù hợp.
Giới thiệu, hội nhập nhân sự khi onboard.
Tham gia xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm tuyển dụng, ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng mảng F&B
Am hiểu và sử dụng thành thạo các kênh tuyển dụng
Nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm trong công việc, ham học hỏi
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, quản lý công việc, phân tích, đánh giá tốt.
Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
(range: 8-12M++) + Thưởng
Hỗ trợ ăn ca
Hỗ trợ vé xe
Hưởng đầy đủ BHXH, các chế độ phúc lợi như quy định
Tham gia các hoạt động, liên hoan cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
