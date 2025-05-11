Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lotte Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập và triển khai thực hiện các kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu tuyển của Công ty và sự phân công của cấp trên.

Xây dựng bản mô tả công việc cho các vị trí khi cần thiết/ được yêu cầu.

Đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng.

Tìm kiếm, tiếp nhận, sàng lọc và kiểm tra hồ sơ ứng viên.

Xếp lịch, tham gia phỏng vấn, tổng hợp kết quả sau phỏng vấn; gửi Offer cho ứng viên trúng tuyển và thư cảm ơn cho các ứng viên chưa phù hợp.

Giới thiệu, hội nhập nhân sự khi onboard.

Tham gia xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Kinh tế/ Quản trị nhân lực/ Marketing/ Ngoại ngữ/Khoa học quản lý, quản trị kinh doanh ...

Có từ 1 năm kinh nghiệm tuyển dụng, ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng mảng F&B

Am hiểu và sử dụng thành thạo các kênh tuyển dụng

Nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm trong công việc, ham học hỏi

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, quản lý công việc, phân tích, đánh giá tốt.

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực (range: 8-12M++) + Thưởng

Hỗ trợ ăn ca

Hỗ trợ vé xe

Hưởng đầy đủ BHXH, các chế độ phúc lợi như quy định

Tham gia các hoạt động, liên hoan cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

