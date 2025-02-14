Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà CT1, Khu nhà ở Bộ Công An, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống, ứng dụng của công ty

Thực hiện lập trình các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu.

Phối hợp với các bộ phận khác để phát triển các dịch vụ Backend (API) phục vụ cho các nhu cầu chuyên biệt



Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm hoặc các ngành tương đương

Thành thạo các công nghệ frontend: Angular, React

Thành thạo các ngôn ngữ lập trình JavaScript, C#, Python.

Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ (Postgres, SQL Server, …) và NoSQL (MongoDB, …).

Có kinh nghiệm làm việc với Web Application, API, DataBase.

Hiểu biết và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ GIS như PostGIS, Mapbox, QGIS, ….

Có hiểu biết sử dụng các nền tảng Apache Kafka, Apache Spark và các công nghệ mã nguồn mở khác.

Có kiến thức cơ bản, kinh nghiệm về các dịch vụ Microservices, Docker, Kubernetes

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Công ty đóng 100% BHYT, BHXH, BHTN

Công ty cung cấp thiết bị làm việc

Review lương 1- 2 lần/năm

Du lịch, nghỉ mát 1 - 2 lần/năm

Thưởng ngày lễ 2/9, 30/04, 1/5, 1/6, Tết… thưởng lương tháng 13

Thưởng kết quả kinh doanh cuối năm

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Pantry: Coffee, Máy pha, Tủ lạnh và chỗ ngủ trưa

