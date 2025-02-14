Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toà nhà CT1, Khu nhà ở Bộ Công An, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống, ứng dụng của công ty
Thực hiện lập trình các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu.
Phối hợp với các bộ phận khác để phát triển các dịch vụ Backend (API) phục vụ cho các nhu cầu chuyên biệt
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm hoặc các ngành tương đương
Thành thạo các công nghệ frontend: Angular, React
Thành thạo các ngôn ngữ lập trình JavaScript, C#, Python.
Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ (Postgres, SQL Server, …) và NoSQL (MongoDB, …).
Có kinh nghiệm làm việc với Web Application, API, DataBase.
Hiểu biết và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ GIS như PostGIS, Mapbox, QGIS, ….
Có hiểu biết sử dụng các nền tảng Apache Kafka, Apache Spark và các công nghệ mã nguồn mở khác.
Có kiến thức cơ bản, kinh nghiệm về các dịch vụ Microservices, Docker, Kubernetes
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Công ty đóng 100% BHYT, BHXH, BHTN
Công ty cung cấp thiết bị làm việc
Review lương 1- 2 lần/năm
Du lịch, nghỉ mát 1 - 2 lần/năm
Thưởng ngày lễ 2/9, 30/04, 1/5, 1/6, Tết… thưởng lương tháng 13
Thưởng kết quả kinh doanh cuối năm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Pantry: Coffee, Máy pha, Tủ lạnh và chỗ ngủ trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
