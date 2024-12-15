Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa hiệu suất của các sản phẩm Mobile Apps trên nền tảng Flutter.

Đề xuất và hiện thực giải pháp khắc phục vấn đề performance, cải tiến UI/UX của ứng dụng.

Bảo trì, sửa lỗi, phát triển tính năng mới cho sản phẩm của công ty.

Đẩy ứng dụng lên chợ ứng dụng Apple store và Google play.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm Flutter.

Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorithm, UI/UX.

Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng / tính năng audio call, tích hợp ML/AI là 1 lợi thế.

Có kinh nghiệm triển khai Flutter trên web, hiểu biết HTML, CSS, Javascript (vanilla) là 1 lợi thế.

Hiểu sâu về Flutter, Dart là 1 lợi thế.

Có mindset về tối ưu hoá ứng dụng, chú trọng vào hiệu năng, khả năng mở rộng, dễ bảo trì.

Có khả năng làm việc độc lập, tự chủ động trong công việc của mình.

Có kinh nghiệm xử lý rejection của AppStore và Google Play là một lợi thế.

Thuần thục build release app cho android và ios.

Thuần thục các state management Bloc, GetX, ...

Có kinh nghiệm làm việc với backend Restful API.

Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống quản lý source code Git.

Kỹ năng phân tích tình huống và xử lý vấn đề.

Yêu cầu khả năng làm việc nhóm và tinh thần chịu trách nhiệm cao.

Có khả năng code Android native (Kotlin) hoặc iOS native (Swift) là 1 lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc.

Cơ hội phát triển sự nghiệp cùng BizFly – một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Martech và SaaS tại Việt Nam.

Được tham gia các sự kiện lớn, mở rộng mạng lưới quan hệ trong ngành công nghệ và marketing.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, và đầy cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin