Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa hiệu suất của các sản phẩm Mobile Apps trên nền tảng Flutter.
Đề xuất và hiện thực giải pháp khắc phục vấn đề performance, cải tiến UI/UX của ứng dụng.
Bảo trì, sửa lỗi, phát triển tính năng mới cho sản phẩm của công ty.
Đẩy ứng dụng lên chợ ứng dụng Apple store và Google play.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm Flutter.
Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorithm, UI/UX.
Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng / tính năng audio call, tích hợp ML/AI là 1 lợi thế.
Có kinh nghiệm triển khai Flutter trên web, hiểu biết HTML, CSS, Javascript (vanilla) là 1 lợi thế.
Hiểu sâu về Flutter, Dart là 1 lợi thế.
Có mindset về tối ưu hoá ứng dụng, chú trọng vào hiệu năng, khả năng mở rộng, dễ bảo trì.
Có khả năng làm việc độc lập, tự chủ động trong công việc của mình.
Có kinh nghiệm xử lý rejection của AppStore và Google Play là một lợi thế.
Thuần thục build release app cho android và ios.
Thuần thục các state management Bloc, GetX, ...
Có kinh nghiệm làm việc với backend Restful API.
Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống quản lý source code Git.
Kỹ năng phân tích tình huống và xử lý vấn đề.
Yêu cầu khả năng làm việc nhóm và tinh thần chịu trách nhiệm cao.
Có khả năng code Android native (Kotlin) hoặc iOS native (Swift) là 1 lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc.
Cơ hội phát triển sự nghiệp cùng BizFly – một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Martech và SaaS tại Việt Nam.
Được tham gia các sự kiện lớn, mở rộng mạng lưới quan hệ trong ngành công nghệ và marketing.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, và đầy cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
