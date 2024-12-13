Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Servers.com VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Servers.com VN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 4, Tòa nhà Times Tower, 35 Lê Văn Lương
- Phường Nhân Chính
- Quận Thanh Xuân
- Hà Nội.|, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
We are a global hosting IaaS platform providing physical and cloud servers to customers from the USA, Europe, Asia.
Your responsibilities will be:
• interacting with the various teams within our company that develop and maintain our network infrastructure;
• escalating and supervising the tasks for installing, replacing, and configuring network equipment in Data Centers.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Russian and English.
• entry-level PC background (details involving server and network technology are taught by us);
• attentiveness, diligence;
• written and spoken English from Intermediate+ level.
Working location:
- Tầng 9, toà Diamond Flower building, 48 Lê Văn Lương, q. Thanh Xuân, HN
- Euro Village, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Working location:
Tại Công Ty TNHH Servers.com VN Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo
Working in an international team of professionals.
Hoạt động nhóm
Working with advanced networking technologies within the Data Center market.
Khác
Opportunities for professional and career growth.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Servers.com VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
