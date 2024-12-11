Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, HN, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp

Nghiên cứu các sản phẩm và giải pháp mới về IoT, AI, giải pháp bảo mật hệ thống như camera, network, security, system,... của các đối tác và nhà cung cấp nước ngoài để tư vấn giải pháp cho các khách hàng của công ty

Kết hợp với bộ phận kinh doanh gặp gỡ khách hàng, làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, đội ngũ nội bộ để xây dựng giải pháp kỹ thuật, dự án, ngân sách. Từ đó, phân tích nhu cầu, xây dựng giải pháp phù hợp và trình bày mô hình đáp ứng yêu cầu khách hàng

Phân tích, viết tài liệu trình bày giải pháp cho khách hàng, chứng minh giải pháp (POC) với khách hàng. Hệ thống hóa và quản lý tài liệu liên quan đến đề xuất giải pháp dịch vụ cho các khách hàng. Tư vấn các loại tài liệu kỹ thuật cho quá trình đấu thầu.

Phối hợp với đội ngũ triển khai để quản trị, giám sát triển khai, vận hành và khắc phục sự cố, đảm bảo chất lượng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng

Báo cáo cho trưởng bộ phận các yêu cầu của khách hàng, cập nhật thị trường và đưa ra những ý kiến cho các kế hoạch bán hàng. Tư vấn cho trưởng bộ phận về sản phẩm cũng như các chiến lược cạnh tranh

Thiết lập, duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ với các hãng công nghệ để xây dựng các kế hoạch hợp tác về chiến lược sản phẩm.

Hỗ trợ bộ phận triển khai (post sale).

Tư vấn, thiết kế mô hình triển khai giải pháp (HLD) tối ưu.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng, Đại học

Chuyên nghành: Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan tại các trường đại học uy tín (ĐH Bách Khoa, Học viện Bưu chính viễn thông, Đại Học Quốc Gia, Đại Học GTVT...)

Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm ở vị trí Presale

Có kinh nghiệm làm các dự án CNTT với khối cơ quan nhà nước

Ưu tiên có kinh nghiệm làm Presales trong các công ty SI

Ưu tiên có kiến thức về các mảng: Network, System, Ảo hóa, Security

Ưu tiên có chứng chỉ của các hãng CNTT như: Cisco (CCNA/CCNP/CCIE); Juniper; DellEMC; Palo Alto; f5; Microsoft (MCSA/ MCSE/MCSD); Oracle (OCA/OCP/OCE); An toàn thông tin (CEH/CHFI/ CCNA Security),

Sẵn sàng học hỏi và làm việc trên bất kỳ technical stack nào.

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp.

Ưu tiên biết Tiếng Anh giao tiếp (Không bắt buộc)

Có khả năng viết tài liệu, trình bày giải pháp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập báo cáo chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT).

Chủ động, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn (Upto 50M)

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời.

Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết

Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định.

Được hỗ trợ tiền làm thêm giờ, phụ cấp hoạt động dự án.

Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn...

Có cơ hội thăng tiến

Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài

Có cơ hội công tác nước ngoài

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin