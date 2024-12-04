Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu

Mức lương 22 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 219 Trung Kính,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 22 - 28 Triệu

Vận hành bảo trì các hệ thống server và cung cấp các dịch vụ về quan sát vận hành server, các sản phẩm phần mềm.

Triển khai các tính năng mới và cải thiện các tính năng hiện có

Đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm.

Hoàn thành các công việc khác từ Trưởng nhóm.

Với Mức Lương 22 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm lập trình Front End, làm màn hình quản lý với ReactJS

Ưu tiên có thêm kinh nghiệm với NextJS.

Có kinh nghiệm quản lý State bằng Redux.

Có kinh nghiệm implement report, trực quan hoá thông tin ra đồ thị, bảng biểu có phân trang, dashboard.

Có kiến thức về git CI CD (git action).

Ưu tiên có kinh nghiệm về vận hành bảo trì các hệ thống server và cung cấp các dịch vụ về quan sát vận hành server, các sản phẩm phần mềm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với thị trường Nhật.

Tiếng Anh đọc hiểu.

Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương – thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn. Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy chế công ty. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hay quà tặng các ngày lễ trong năm (8/3, 20/10, Trung Thu, ...). Chế độ tăng ngày phép theo thâm niên.

Đánh giá hiệu suất công việc: 2 lần/năm.

Chăm sóc sức khỏe: Gói bảo hiểm sức khỏe toàn phần dành cho nhân viên & mở rộng dành cho người thân nhân viên có thâm niên làm việc. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Hoạt động ngoại khóa do công ty tài trợ: Hoạt động từ thiện. Các giải đấu do công ty tổ chức: Bóng đá, Bóng bàn, E-sport, Giải chạy thường niên ...

Đào tạo: Trung tâm đào tạo dành riêng cho Fresher, Lớp đào tạo kĩ năng mềm, kĩ năng kĩ thuật; tài trợ cho nhân viên thi chứng chỉ phục vụ công việc.

Môi trường làm việc: Không gian chung và không gian làm việc xanh-sạch-năng động, cùng trang thiết bị làm việc luôn được cập nhật mới nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

