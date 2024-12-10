Tuyển Lập trình viên NOUS BY SUN LIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 100 Triệu

Mức lương 45 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Nhà Capital Place, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

- Tuyển dụng đội ngũ

- Đào tạo và quản lý bán hàng

- Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính bảo hiểm tối ưu cho khách hàng.

- Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng nhằm cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất cũng như các giải pháp tài chính toàn diện phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng

- Có ngoại hình, kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, tài chính là một lợi thế.

- Nghiêm túc, chăm chỉ, kiên định, có trách nhiệm trong công việc

Tại NOUS BY SUN LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 45 triệu

- Hỗ trợ 2 tháng thử việc full lương

- Incentive: tháng, quý, năm, contest... (không giới hạn)

- Hỗ trợ Ipad làm việc

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, 12-18 tháng lên vị trí mới

- Thưởng du lịch cao cấp trong và ngoài nước

- Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ

- Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NOUS BY SUN LIFE

