Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAVEZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAVEZ
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAVEZ

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAVEZ

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 41 Ngõ 4 Đồng Me, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Phát triển các ứng dụng trên nền tảng Android, cải thiện tốc độ, hiệu quả và mở rộng ứng dụng.
Tham gia phát triển, đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các dự án lập trình ứng dụng.
Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới phục vụ các nhu cầu của công ty.
Bảo trì và phát triển các ứng dụng cũ của công ty.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: Chấp nhận sinh viên mới ra trường, ưu tiên có kinh nghiệm.
Làm việc full time: Từ thứ 2 - thứ 6.
Có kinh nghiệm Android Java hoặc Kotlin.
Biết sử dụng Git.
Có kiến thức về OOP, giải thuật.
Có kiến thức về kiến trúc MVVM.
Có kinh nghiệm Android về Restful, Retrofit, Custom view.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAVEZ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương NET 3-5tr
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành
(BHYT, BHXH, BHTN...)
Thưởng tết âm lịch, 12 ngày phép năm, thưởng Lễ/tết (theo quy định công ty) (lương thưởng bảo hiểm trả/đóng đúng hạn), thưởng quý, thưởng cuối năm, thưởng Nhân viên xuất sắc,...)
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
Trà, cà phê, đồ ăn vặt... miễn phí tại văn phòng
Tham gia các hoạt động, sự kiện của Wavez: team building, dã ngoại, du lịch, sinh nhật...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho ứng viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân.
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAVEZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAVEZ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAVEZ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 41 Ngõ 4 Đồng Me, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội|

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

