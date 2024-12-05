Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 5, Tòa nhà 152 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Sáng tạo nội dung nhằm hỗ trợ truyền thông thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Linkedin, Threads, Tiktok,...
Quản lý hoạt động và tương tác với ứng viên trên các nền tảng.
Hỗ trợ hoạt động kết nối, tạo nguồn ứng viên.
Hỗ trợ thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác bên ngoài,bao gồm: các trường đại học, tổ chức giáo dục, chuyên gia...
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 thuộc chuyên ngành Truyền thông, Marketing hoặc Quản trị nhân lực
Có khả năng sáng tạo nội dung và thiết kế hình ảnh cơ bản
Có thể làm việc Fulltime
Đam mê và định hướng lâu dài theo lĩnh vực truyền thông - marketing.
Tinh thần làm việc với trách nhiệm cao, tuân thủ quy định, văn hóa Công ty.
Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ: 3.000.000/ tháng
Được đào tạo, hướng dẫn và thực hiện các công việc cụ thể
Được xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Tích lũy kinh nghiệm, kiến thức thực tế liên quan đến truyền thông tuyển dụng, nâng cao kỹ năng chiêu mộ và tuyển dụng nhân sự
Hỗ trợ đóng dấu báo cáo thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà 152 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

