Tuyển Lập trình viên Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 119 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Nhận thông tin hồ sơ khách hàng bổ sung, rà soát và nhập liệu bổ sung vào phần mềm

- Nhập liệu thông tin khách hàng, dữ liệu được lấy từ phần mềm này chuyển sang phần mềm khác

2. THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Từ 08h00 đến 17h00

Từ 09h00 đến 18h00

3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên/người đi làm có khả năng đi làm fulltime

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý tiểu tiết.

- Tốc độ đánh máy nhanh, chính xác.

- Nhanh nhẹn, cầu thị và có khả năng nắm bắt thông tin nhanh.

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 200k/ngày + KPI 100K/tháng (Cóthưởng thêm khi vượt năng suất)

Hỗ trợ tiền gửi xe.

Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để làm việc.

Được đào tạo về nghiệp vụ trước khi làm việc chính thức.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội làm việc tại các vị trí khác sau khi kết thúc hợp đồng thời vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.