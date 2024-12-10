Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 100 Triệu

Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 100 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
JobsGO Recruit

Lập trình viên

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại JobsGO Recruit

Mức lương
45 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Nhà Capital Place, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 45 - 100 Triệu

- Tuyển dụng đội ngũ
- Đào tạo và quản lý bán hàng
- Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính bảo hiểm tối ưu cho khách hàng.
- Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng nhằm cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất cũng như các giải pháp tài chính toàn diện phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6

Với Mức Lương 45 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng
- Có ngoại hình, kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, tài chính là một lợi thế.
- Nghiêm túc, chăm chỉ, kiên định, có trách nhiệm trong công việc

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 45 triệu
- Hỗ trợ 2 tháng thử việc full lương
- Incentive: tháng, quý, năm, contest... (không giới hạn)
- Hỗ trợ Ipad làm việc
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, 12-18 tháng lên vị trí mới
- Thưởng du lịch cao cấp trong và ngoài nước
- Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ
- Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

